El sueño de la casa propia, cada vez más lejos | Comprar una vivienda cuesta casi un 14 % más que hace un año

El acceso a la vivienda continúa complicándose en España. El precio de los inmuebles volvió a registrar una fuerte subida durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó un nuevo máximo histórico desde que comenzaron los registros oficiales en 1995.

La combinación entre la falta de oferta y una demanda que no deja de crecer mantiene bajo presión al mercado inmobiliario y profundiza las dificultades para miles de familias y jóvenes que buscan comprar una casa.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el valor tasado de la vivienda subió un 13,9% interanual hasta llegar a los 2315,7 euros por metro cuadrado. Además, frente al último trimestre de 2025, el incremento fue del 3,8%, lo que confirma que los precios continúan en ascenso de forma sostenida.

La tendencia alcista ya acumula cinco trimestres consecutivos con valores por encima de los 2000 euros por metro cuadrado y supera incluso los niveles registrados durante la burbuja inmobiliaria.

El cierre de 2025 ya había marcado un fuerte aumento del 13,1 %, aunque ese dato quedó ahora relegado por el nuevo récord alcanzado entre enero y marzo de este año.

¿Qué tipo de vivienda aumentó más de precio?

La vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad volvió a posicionarse como la más cara del mercado. Durante el primer trimestre del año alcanzó los 2685,2 euros por metro cuadrado tras registrar una suba interanual del 12,8 %, el valor más alto desde que existen datos para esta categoría.

¿Qué tipo de vivienda aumentó más de precio? Fuente: IA.

Además, este segmento acumula ya 16 trimestres consecutivos por encima de los 2000 euros por metro cuadrado, una señal del fuerte encarecimiento que atraviesa el mercado de obra nueva y viviendas recientes en España.

Sin embargo, las viviendas de más de cinco años fueron las que experimentaron uno de los mayores aumentos. Su precio subió un 13,8% hasta los 2303,8 euros por metro cuadrado, también en máximos históricos desde 2010.

En el caso de la vivienda protegida, el incremento fue más moderado, aunque igualmente significativo: un 4,5% interanual hasta los 1.222,3 euros por metro cuadrado.

¿Qué comunidades registraron los valores más altos?

La Comunidad de Madrid encabezó nuevamente el ranking de las regiones más caras del país. Por primera vez, el precio de la vivienda superó los 4000 euros por metro cuadrado y alcanzó los 4047,5 euros, el valor más elevado de toda la serie histórica.

Detrás de Madrid se ubicaron Baleares, con 3885,6 euros por metro cuadrado, y el País Vasco, con 3036,3 euros. También se situaron por encima de los 2000 euros Cataluña, Andalucía, Canarias y Ceuta y Melilla.

En cuanto a las mayores subidas interanuales, Cantabria lideró el aumento con un 17,4%, seguida por la Comunidad Valenciana con un 17,2%, Madrid con un 16,4%, Aragón con un 15,6% y Asturias con un 15,4%. Extremadura fue la única comunidad autónoma donde el valor de la vivienda se mantuvo por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado.