El País Vasco tiene muchísimas bellezas para visitar. Pero hay un secreto bien guardado que es una verdadera joya para locales y turistas, se trata de un castillo medieval que National Geographic catalogó como de los más bellos de España: el castillo de Butrón. Esta obra arquitectónica de aspecto neogótico está situada en la colina de Mendichu. Su paisaje de colinas verdes y su interesante historia destacan a este patrimonio español. Las primeras piedras del Castillo de Butrón fueron puestas en el siglo XI, cuando se levantó la casa de la familia Butrón. Pero fue en el siglo XIV cuando se remodeló y tomó forma de castillo. Más tarde, en el siglo XIX, Francisco de Cubas realizó una impresionante remodelación inspirada en la arquitectura de la Europa Central, con torres imponentes que destacan por su belleza. Declarado Patrimonio Histórico en el término municipal de Gatica, las visitas al castillo están actualmente en peligro. Hasta ahorase podía visitar el exterior y el interior del castillo español, con cita previa y en un horario reducido. Según ha detallado el creador de contenido, Guk Green, con la nueva reconstrucción de la fachada, se dejarán de hacer visitas durante dos años. Según información de El Confidencial, el propietario actual del Castillo de Butrón lo adquirió en 2021 por un precio de 4 millones de euros. La identidad del comprador es un misterio, pero se sabe que el destino de la propiedad es para su “uso personal”, según la promotora inmobiliaria Inbisa. El castillo se encuentra en la localidad de Gatika, a unos 20 minutos del centro de Bilbao, en el País Vasco. Se puede llegar tanto en transporte público como privado. Incluso se puede llegar a pie desde la vecina localidad de Plentzia.