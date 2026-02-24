La alerta alimentaria ya es oficial. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, ordenó la retirada inmediata de una popular golosina distribuida en distintos puntos de venta tras detectar un riesgo que puede afectar al consumidor. El aviso fue publicado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información y afecta a un producto concreto que ya había llegado al mercado. La autoridad sanitaria pidió a la población que revise si lo tiene en casa y que evite su consumo bajo cualquier circunstancia. La alerta alimentaria afecta a las “Gelatinas Hello Kitty de manzana y konjak”, marca Sanrio, un producto procedente de Japón y distribuido a través de Países Bajos. La notificación fue trasladada a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea tras detectarse un riesgo de asfixia asociado a su consumo Según detalla la AESAN, el producto se comercializa en una bolsa de plástico de 150 gramos que contiene sobres individuales, con fecha de consumo preferente 11-06-2026. En el aviso oficial se indica que “se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos”. La distribución inicial de estas gominolas Hello Kitty se realizó en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, según recoge la notificación oficial Las autoridades, no obstante, advierten de que no se puede descartar que haya habido redistribuciones a otras zonas. La información ya fue trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de todos los canales de comercialización. Esto implica supermercados, tiendas especializadas y cualquier establecimiento que haya podido ofrecer el producto. La AESAN insiste en una recomendación clara. Si el consumidor tiene en su domicilio las Gelatinas Hello Kitty de manzana y konjak con las características descritas, no debe consumirlas bajo ninguna circunstancia. El siguiente paso es devolver el producto al punto de compra o contactar con el establecimiento donde fue adquirido para gestionar su retirada. El sistema de seguridad alimentaria en España funciona de forma preventiva y prioriza la protección del consumidor ante cualquier indicio de riesgo, especialmente cuando se trata de productos que pueden suponer peligro para menores o personas vulnerables.