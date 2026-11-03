Cuatro vuelos europeos registraron este martes amenazas que obligaron a activar los dispositivos de seguridad en varios aeropuertos: dos con destino a Varsovia (Polonia), procedentes de Londres y Copenhague; uno que cubría la ruta entre Mánchester (Reino Unido) y Murcia (España), y otro procedente de Israel que aterrizó en Sofía (Bulgaria).

Así lo ha informado la agencia EFE, aunque el diario El País eleva a seis el número de vuelos afectados, al sumar otros dos aviones que se dirigían a Roma desde Dublín y Lisboa. Según este medio, todos aterrizaron sin incidentes.

Un avión de LOT, desviado a Modlin por una amenaza de bomba

Uno de los vuelos con destino a la capital polaca, un Boeing 737 MAX de la aerolínea LOT que había despegado de Londres y debía aterrizar en el aeropuerto Chopin de Varsovia, tuvo que ser desviado a otro aeródromo de la ciudad, el de Modlin.

Los equipos de desactivación de explosivos revisaron los aviones afectados. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Según informó la gestora del aeropuerto de Modlin en su página de Facebook, a las 09.54 hora local (08.54 GMT) “se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)”. El avión, con 181 personas a bordo, aterrizó en Modlin a las 10.01 hora local y fue trasladado a una zona designada a la espera de instrucciones de los servicios de seguridad, incluidos los equipos de desactivación de explosivos.

El aeropuerto tuvo que cerrar temporalmente, aunque los pasajeros pudieron desembarcar mientras se llevaban a cabo los procedimientos de seguridad correspondientes.

Amenaza en un vuelo de SAS desde Copenhague

El segundo avión con destino a Varsovia, de la aerolínea SAS y procedente de Copenhague (Dinamarca), también recibió una amenaza este martes. En este caso, sin embargo, aterrizó con normalidad en el aeropuerto Chopin a las 09.28 hora local (08.28 GMT), según la herramienta de rastreo Flightradar24, y los pasajeros pudieron desembarcar.

La portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaoukij, confirmó a la agencia de noticias Ritzau que “se ha recibido una amenaza”, aunque no precisó de qué tipo. Según explicó, la aerolínea está centrada en atender a la tripulación y a los pasajeros y ha remitido toda la información a la Policía.

Un Ryanair entre Mánchester y Murcia activa un comité de crisis

En España, un avión de Ryanair procedente de Mánchester con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia recibió también una amenaza de bomba a bordo, lo que llevó a constituir un comité de crisis en el aeropuerto murciano.

Según fuentes del Gobierno español, el avión aterrizó a las 10.50 hora local (09.50 GMT) y, desde ese momento, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad con servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos).

Los pasajeros pudieron desembarcar mientras se llevaban a cabo los controles. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los 114 pasajeros y los siete tripulantes desembarcaron y pasaron los controles de seguridad de la Policía Nacional, mientras los TEDAX inspeccionaban la aeronave para comprobar si había algún artefacto en su interior.

Aterrizaje de emergencia en Sofía de un vuelo procedente de Israel

Por último, un avión procedente de Israel aterrizó de emergencia en Sofía tras recibirse una amenaza de bomba por correo electrónico, según informó el Gobierno búlgaro, que no precisó ni el destino ni la aerolínea del vuelo.

El secretario jefe del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, explicó a la radio pública BNR que la aeronave fue trasladada a una zona de estacionamiento alejada de la terminal y de otros aviones para ser inspeccionada. Por el momento, añadió, no hay información sobre intenciones o acciones terroristas concretas, aunque se han reforzado las medidas de seguridad en los aeropuertos.