Albert Einstein es una de las figuras históricas más reconocidas del mundo de la ciencia, recordado actualmente no sólo por sus grandes descubrimientos y trayectoria, sino también por su cultura de trabajo y frases que hoy son consideradas fuente de inspiración para muchos.

El físico alemán sostuvo siempre que trabajar no sólo le resultaba relevante para el crecimiento profesional, sino que entendía al trabajo como una vía para mantenerse activo personalmente.

La frase de Einstein que resume su postura sobre la importancia del trabajo

Una carta recopilada por la Universidad Hebrea de Jerusalén que el físico envío en 1937 a su hijo Hans Albert, dejó inmortalizada en el tiempo una de sus mayores reflexiones: “ Mientras pueda trabajar, no debo ni me quejaré, porque el trabajo es lo único que da sustancia a la vida ”.

El trabajo siempre fue una pieza fundamental en la vida del físico.

Su relación con el trabajo siempre fue intensa, de hecho, a sus 26 años cumplía una jornada de ocho horas durante seis días a la semana y además trabajaba de manera particular en sus ideas.

Otra reflexión de Albert Einstein que quedó inmortalizada en papel y hoy es tomada como inspiración

En 1922 y durante un viaje a Japón, Albert Einstein nuevamente un registro escrito nos deja conocer una de las frases que, con el tiempo, se posicionaría entre las más recordadas sobre la felicidad.

Décadas más tarde, este papel que reflejaba sus palabras terminaría siendo vendido por miles y miles de dólares. Afirmaba: “Una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a una constante inquietud”.

Así, sus reflexiones aún populares en la actualidad dejan en claro que su legado no se limita a grandes avances científicos sino también a sus convicciones, que continúan inspirando a millones.