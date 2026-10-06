Terraflos, la compañía fundada y liderada por el exdiputado del PRO Facundo Garretón, acordó la adquisición de Kromberg Fine Chemicals (KBG), una empresa argentina dedicada a la elaboración de suplementos nutricionales y dietarios e ingredientes para las industrias alimenticia, farmacéutica y cosmética.

Según adelantaron las firmas, KGB continuará operando con su identidad y su equipo, aunque pasará a integrarse al grupo de compañías de Terraflos.

Su función será desarrollar formulaciones y fabricar parte del portafolio de las distintas firmas que integran el grupo .

La compañía cuenta con un área productiva de 1500 metros cuadrados en Escobar, Buenos Aires, y un portfolio de más de 300 fórmulas.

“Esta adquisición suma una capacidad industrial y de desarrollo fundamental para la próxima etapa de Terraflos. KBG será un motor productivo para nuestras empresas y nos permitirá acelerar el camino desde la ciencia hasta el consumidor”, afirmó Garretón.

De tal modo, la adquisición de KGB apunta, entre otros objetivos, a ampliar la capacidad de producción de Vitalis Navitas, avanzar con nuevos alimentos funcionales a través de NutriCo y desarrollar productos de cosmética a partir de bioactivos.

Facundo Garretón, fundador de Terraflos

A través de esta incorporación, Terraflos también busca utilizar su red comercial y regulatoria para ampliar los mercados a los que llega la empresa argentina y aumentar su capacidad exportadora para “crecer desde Argentina hacia toda la región”, tal como sostuvo el CEO de KBG Hernán Bertolón.

Terraflos es un grupo biotecnológico dueño de las empresas NutriCo, Rubisco, Blueberries, CalizBio y Vitalis Navitas . El holding viene expandiendo su presencia no solo a nivel local, sino en la región.

En 2023 invirtió en NutriCo, una empresa de origen peruano que, además, ya tenía presencia en México y en Chile. Un año después ingresó por primera vez en el mercado argentino mediante la adquisición de la empresa de suplementos dietarios Vitalis Navitas en una operación valuada en u$s 5 millones que terminó de cerrarse en agosto de este año.

Luego hizo lo propio en marzo de este año con Rubisco Biotechnology, una empresa chilena que desarrolla bioactivos a partir de especies nativas.

En tanto, en junio cerró una ronda Pre Serie-A en la que levantó capital por u$s 3,5 millones y le permitió alcanzar una valuación de u$s 85 millones. En aquel entonces la empresa había adelantado que con parte de ese monto cerraría la compra de Vitalis Navitas para lanzar G-One, un producto que busca estimular de manera natural la secreción de GLP-1 y GIP, hormonas que participan, entre otras funciones, en la regulación metabólica.