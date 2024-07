YPF y la planta de GNL: por qué Kicillof nunca compitió y cómo es el plan antijuicio

El Gobierno decidió finalmente que la planta de procesamiento de GNL se levantará en Río Negro, más precisamente en levantará en la localidad de Sierra Grande. Y de este modo dejó de lado a Bahía Blanca, la candidata que había puesto sobre la mesa el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que ya había sido confirmada el 1 de septiembre de 2022, apenas surgió la idea del proyecto.

YPF y Petronas, las dos petroleras que trabajarán en sociedad en la planta, anunciaron que esa determinación se tomó luego de que un informe privado de la consultora Arthur D. Little afirmara que "Río Negro muestra mejores aspectos económicos para el proyecto" , por lo que Sierra grande se transforma en "la locación más ventajosa".

Según se explicó, además, la provincia patagónica "ofreció las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto".

En este sentido, lo que más llama la atención es que, según se desprende de las palabras oficiales, Buenos Aires nunca estuvo realmente en carrera por quedarse con esta megainversión de u$s 30.000 millones .

En varias oportunidades funcionarios sostuvieron que la provincia no podría ser candidata si no adhería al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), aunque según los documentos oficiales esto tampoco hubiera sido un argumento suficiente para que Bahía Blanca sumara votos a favor.

Es que el trabajo de la consultora afirma que la ventaja de Río Negro por sobre el territorio bonaerense incluso se hubiera mantenido "si Buenos Aires igualara los beneficios fiscales" , es decir que nada hubiera cambiado la adhesión al RIGI.

"Lo del RIGI es mentira"

En conferencia de prensa, y previo a que se conocieran las primeras palabras oficiales por parte de las empresas, Kicillof ya había hecho referencia a este punto.

"La localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI, es mentira" , afirmó el gobernador.

Incluso, el propio presidente de YPF, Horacio Marín, le reconoció en una comunicación telefónica que la decisión no tuvo que ver con la adhesión al RIGI, sino con los estudios técnicos. "Me propuso reunirnos para que me demuestre que es simplemente una cuestión de conveniencia técnica que no tiene nada que ver con el RIGI ", agregó.

Hasta hoy, Kicillof no recibió ningún tipo de detalle que le permita entender sobre esas cuestiones técnicas. De hecho, tampoco hay una fecha cierta para una reunión con Marín, los técnicos que realizaron los estudios o ambos.

Lo que intentan también desde el Gobierno es achicar las posibilidades de que el oficialismo bonaerense impulse la judicialización del caso , lo que sin dudas podría demorar todo el proceso.

Kicillof todavía no tiene una postura clara en este sentido, aunque hoy es imposible descartar cualquier posibilidad.

Es que aquí hay que tomar en cuenta que la relación entre YPF y la provincia de Buenos Aires tiene otros puntos. Por ejemplo, la petrolera de bandera nacional tiene comprometida la realización en Bahía Blanca, con una inversión total por u$s 2200 millones, de futuras plantas de Profertil y Compañía Mega.