A pesar de que en los últimos años muchos organismos eliminaron la obligación de realizar la fe de vida, el certificado de supervivencia sigue vigente en algunos casos específicos en Argentina. Según informó el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, este trámite todavía es obligatorio para determinados beneficiarios y puede impactar directamente en el cobro de los haberes. De acuerdo con la información oficial, no todos los jubilados y pensionados deben presentar este certificado, pero sí existen excepciones claras. Los beneficiarios que residen fuera del país deben realizar una certificación de supervivencia anual, con vencimiento el 31 de agosto de cada año. Otro grupo alcanzado por la obligación es el de quienes no tienen el DNI actualizado, que deben presentar el certificado de forma semestral: El IAF también aclara que puede exigir el certificado en cualquier momento, según lo considere necesario. Uno de los cambios más importantes es que muchos beneficiarios ya no deben presentar la fe de vida de manera presencial. Esto se debe a un acuerdo entre el IAF y el Registro Nacional de las Personas, que permite validar automáticamente la supervivencia. El organismo advierte que no cumplir con este requisito puede generar consecuencias directas: Esto puede ocurrir si: Además del certificado de supervivencia, el IAF exige una declaración jurada anual. Este documento tiene como objetivo: Debe presentarse en los mismos plazos que la certificación de supervivencia.