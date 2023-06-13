Los ciudadanos que deseen alquilar una vivienda, sean propietarios o inquilinos, necesitan obligatoriamente presentar una lista de documentos que garanticen los factores requeridos para cumplir con el contrato de arrendamiento.

Algunos de estos papeles son los comprobantes de sueldo, que piden los dueños de los inmuebles para comprobar el nivel de ingresos. Sin embargo, las personas que deseen rentar una propiedad ahora podrían solicitar un certificado que demuestre que no son deudores o morosos para demostrar una mayor garantía de responsabilidad.

El nuevo certificado de alquiler que deberían tener los inquilinos

Para facilitar a los propietarios la elección de su próximo inquilino, el portal inmobiliario Idealista ha creado el Certificado de Inquilino no Moroso para que los dueños de inmuebles puedan consultar la situación económica de las personas que buscan alquilar.

Con este método, los arrendadores se podrán guiar por dicho documento que será “el más completo del mercado al consultar más bases de datos que ningún otro informe de morosidad, elaborando así tu mejor carta de presentación“, según lo explicó la inmobiliaria.

El Certificado de Inquilino no Moroso servirá para evidenciar objetivamente el pago de alquiler que se puede asumir en relación a las rentas u ingresos de cada persona.

Además, se podrá corroborar que las personas solicitantes no aparezcan en ninguna de las siguientes bases de datos:

Ficheros de terrorismo y blanqueo de capitales.

BDMI: Base de datos de Inquilinos Morosos del grupo idealista.

RIJ: Registro de Impagados Judiciales.

Ficheros de aseguradoras.

Icired: morosidad declarada en banca, telcos y otras entidades.

¿Cómo pedir el Certificado de Inquilino no Moroso?

Sin embargo, es necesario subrayar que este certificado no es obligatorio y será voluntario para el arrendador. Por su parte, el portal inmobiliario recomienda presentar este documento para sumar puntos en las candidaturas y demostrar la capacidad de solvencia económica.

Además, aclaran que pedirlo es rápido, sencillo y se realiza desde el teléfono móvil. La persona solo tendrá que ingresar en la página web de Idealista y completar el formulario.

Los datos que se solicitarán son nombre, apellido, dirección de correo electrónico a la que llegará el documento final, número de teléfono, una foto del DNI y la cifra de los ingresos mensuales.

¿Cuál es el valor del trámite?

Luego de realizar todos los pasos, la plataforma tardará aproximadamente doce horas para confirmar la solicitud y enviar el certificado, que se podrá descargar en cualquier dispositivo. Un dato a tener en cuenta es que dicho certificado opcional para inquilinos tiene un costo de 4,90 euros.