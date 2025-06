Atención jubilados del PAMI: los afiliados ya no serán atendidos en estas clínicas

A partir de junio de 2025, los jubilados de PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral) no podrán atenderse en determinadas clínicas por un conflicto salarial entre la obra social y los médicos.

La tensa situación viene desde abril, cuando especialistas en traumatología dieron de baja sus servicios en Mendoza ante reclamos contra PAMI. Si bien hubo negociaciones en las que dos centros de salud acordaron atender a los afiliados, las demás siguen sin resolver la disputa.

Adiós Becas Progresar: el Gobierno lanzó una ayuda de $ 200.000 para estudiantes

Chau Alzheimer: los 3 alimentos que recomiendan los médicos para no perder la memoria

El reclamo de las clínicas a PAMI

En abril de este año, muchos profesionales de la salud en Mendoza dejaron de prestar sus consultas, atención de emergencias, guardias y cirugías a jubilados de PAMI. Justamente, argumentaban su decisión ante los bajos valores que les pagaban.

"Se decidió no atender en la clínica Santa María, Hospital Privado, Santa Isabel, Italiano y A mano", confirmó Gerardo Salafia, uno de los 48 traumatólogos en diálogo con Viñas FM, acerca de las cinco clínicas que no atenderán en territorio mendocino.

A finales del mes, les habían ofrecido que el pago se daría a través de un sistema viejo y no "per cápita", con una suma fija que no dependía del volumen de consultas y cirugías.

Ante este panorama, el presidente de la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología (AMOT), Daniel Fraccaro, confirmó que los médicos renunciaban a prestar atención "porque las sumas que pagaban eran humillantes".

Conflicto con PAMI: las únicas clínicas que atienden en Mendoza

Con respecto a la rama de la traumatología, en Mendoza solo dos clínicas firmaron el acuerdo con PAMI, a diferencia de los otros cinco centros de atención:

Clínica Santa Clara (Godoy Cruz)

(Godoy Cruz) Sociedad Española de Socorros Mutuos (Ciudad de Mendoza).

Aguinaldo para estatales: cuándo cobro, todo el calendario provincia por provincia

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó un nuevo aumento y esto serán los montos a cobrar

La medida del Gobierno ante el reclamo de traumatólogos a PAMI

La paralización de la atención de traumatólogos mendocinos y el descontento con PAMI llegó hasta Nación. Justamente, las cinco clínicas denunciaron a los 48 profesionales que se niegan a atender a los jubilados.

A partir de aquí, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) lanzó un dictamen a favor de las clínicas y garantizar el restablecimiento del servicio.

Entre los argumentos, indicaron que se trata de una práctica restrictiva de la competencia por la fijación de precios entre profesionales, suspensión coordinada del servicio médico a una obra social de interés público y obstaculización del acceso al mercado por parte de terceros.

También especificaron que se trata de una conducta que "podría colapsar el servicio de traumatología no solo para los afiliados de PAMI sino también para el resto de la población" y recomiendan restablecer la atención médica de inmediato.

Por el momento, se sabe que el dictamen está en manos de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, quienes definirán si dictan o no la medida de tutela anticipada.