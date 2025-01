Cambio en las jubilaciones: el Gobierno confirmó los requisitos y deberás trabajar hasta esta edad para poder cobrar tu pensión

El Gobierno argentino reconoció la crisis del sistema previsional, lo que representa uno de los principales desafíos para mantener el equilibrio fiscal del país.

Según expertos, la relación entre trabajadores activos y jubilados es insostenible. Actualmente, existen 10,1 millones de personas empleadas en el país (en el sector privado, público y casas particulares) y 5,9 millones de jubilados.

Esto da como resultado que haya menos de dos trabajadores por cada jubilado (1,7), una proporción que debería ser de al menos tres por uno para que el sistema sea viable a largo plazo.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la jubilación?

La página web oficial de la ANSES especifica dos requisitos indispensables:

De edad (60 años para las mujeres y 65 para los hombres)

30 años de aportes.

También aclara que los requisitos de edad y aportes de servicio pueden variar según la actividad realizada por el trabajador.

¿Qué medidas se evalúan para enfrentar el problema del sistema previsional?

El Gobierno dejó claro que la reforma previsional será parte de la agenda de 2025, aunque el presidente Javier Milei condicionó este debate a la implementación de reformas laborales previas.

En particular, Milei señaló que será necesario flexibilizar el mercado laboral para generar más empleo y, de esta forma, garantizar que el sistema previsional sea sostenible.

Según el Presidente, con una reforma que amplíe la base de trabajadores de 6,5 millones a 14,5 millones, el sistema cambiaría drásticamente en beneficio de los jubilados.

¿Qué impacto tendrá la reforma laboral en las jubilaciones?

Milei aseguró que las jubilaciones actuales ya mejoraron considerablemente, incluso en términos de dólares, y prometió continuar con la eliminación de regulaciones que, según él, impulsaron la mejora en la libertad económica del país.

Sin embargo, el mandatario destacó que solo se implementó un cuarto de las reformas económicas planeadas y muchas más están por venir, siempre dependiendo de los avances en el Congreso.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones en febrero?

El Gobierno nacional oficializó los aumentos previstos para las jubilaciones en febrero a través de la resolución 66/2025, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de este mes, los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán $273.086,50, a lo que se sumará un bono de $70.000, llevando el monto total a $343.086,50.

Además, el haber máximo se estableció en $1.837.613,63, con bases imponibles mínima y máxima fijadas en $91.975,48 y $2.989.160, respectivamente.

¿Qué pasará con la moratoria previsional?

Desde el 23 de marzo, los trabajadores que no cuenten con los 30 años de aportes exigidos ya no podrán acceder a la moratoria previsional, una herramienta que permitió a muchos completar sus años de aportes para poder jubilarse.

La decisión de no prorrogarla fue defendida por el Gobierno bajo el argumento de que el sistema previsional está "virtualmente quebrado". Sin esta opción, quienes no hayan cumplido con los 30 años de aportes deberán recurrir a otras alternativas.

¿Qué alternativas existen para jubilarse sin aportes?

Sin la moratoria, aquellos que no hayan alcanzado los 30 años de aportes podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años, que les otorga el 80% del haber mínimo sin derecho a pensión por viudez.

Esta pensión no contributiva se ofrece a quienes no realizaron aportes previos y no requieren de un historial laboral para acceder a ella. En diciembre, el monto de esta prestación fue de $277.679, con el bono de $70.000 incluido.

¿Qué consecuencias tendrá la eliminación de la moratoria?

La eliminación de la moratoria previsional afectará principalmente a aquellos trabajadores que no hayan acumulado los 30 años de aportes necesarios para jubilarse.

Se estima que solo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres alcanzarán una jubilación completa, mientras que el resto podría quedar con una pensión insuficiente.

¿Cuál es la situación actual de las jubilaciones en Argentina?

Desde 2005 a septiembre de 2024, el número de jubilaciones y pensiones aumentó un 125,6%, pasando de 3,1 millones de beneficios a 7,1 millones, según datos del Boletín Estadístico de Seguridad Social (BESS) que elabora la ANSES.

Sin embargo, la mayoría de estas nuevas jubilaciones fueron otorgadas a través de la moratoria, y el 90,4% de los jubilados que ingresaron por esta vía reciben la jubilación mínima.