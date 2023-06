Vuelve San Martín a los billetes: en cuál aparecerá y por qué adelantaron la salida del papel de $ 2000

En su programa de este domingo, el periodista Jorge Lanata reveló que la cara el prócer argentino José de San Martín volverá a circular en los billetes: tras la eliminación del papel de $ 5 hace casi cuatro años, ahora los de $ 1000 portarán su imagen en reemplazo de la del hornero.

Según se indicó en el programa Periodismo Para Todos (PPT) que Lanata conduce en su nueva temporada, este rediseño comenzaría a circular a partir del 15 de julio: "¿Se acuerdan de San Martín? Lo reprocesaron, le cambiaron el número y ahora es de 1000", consignó al respecto.

De esta forma, ya no se producirán nuevos billetes con la imagen del hornero -una de las aves autóctonas de la Argentina- presentado por el expresidente Mauricio Macri en el año 2017.

Ahora, estos circularán junto a los que portan la imagen del prócer nacional, los cuales mantendrán los tonos naranja según la muestra que presentó el periodista en la televisión

Además, el periodista informó que "el plan para imprimir una serie nueva de billetes hasta de $ 100 sigue en marcha" pese a los altos costos de las denominaciones más bajas tanto para su fabricación como para la logística que le supone a los bancos.

La cara el prócer argentino José de San Martín volverá a circular en los billetes.

Según Lanata, la producción del billete de $ 100 cuesta un 50% más que su valor nominal dado que, considerando que en su ciclo de vida este se reimprime unas tres veces, su costo real sería de $ 150.



"Imprimir un billete cuesta unos 10 centavos de dólar y cada billete se imprime a lo largo de su vida útil unas tres veces", repasó para hacer el cálculo.

El billete de $ 2000: su salida adelantada y denominaciones mayores

Estas nuevas definiciones se oficializarían tras la puesta en circulación del billete de $ 2000, una nueva denominación que porta las imágenes de la doctora Cecilia Grierson , el doctor Ramón Carrillo y el Instituto Malbrán en homenaje a la salud pública.

Con el avance inflacionario, se hizo necesaria la aplicación de este nuevo papel, la cual estaba prevista para julio o agosto, pero se adelantó a mayo. Según Lanata, esto fue así porque "si no iba a ser imposible pagar los aguinaldos" que deben depositarse a fines de este mes de junio.

Nuevos billetes de $ 2000: cuántos millones entrarán en un cajero automático

Debido a este adelanto, aún "no hay detectores de billetes falsos para los nuevos papeles de $ 2000" dado que este salió "antes de que se desarrolle el software". Es por esto que -según el periodista- "los bancos están entrenando a los cajeros para que detecten manualmente los billetes falsos".

Pese a la aplicación del billete de $ 2000, la realidad es que este papel aún se queda corto ante el avance de la inflación en los últimos años: entre noviembre del 2017, puesta en circulación del papel de $ 1000, y mayo del 2023, cuando salió el de $ 2000, la inflación acumulada suma un 319,5%, razón por la que el nuevo papel ya "nació desactualizado".

Es por esto que se habla también del billete de $ 5000, sin embargo, ya se confirmó que su impresión no está en la agenda de esta gestión. Incluso el mismo Alberto Fernández lo indicó semana atrás: "No vamos a hacer un billete de $5000. Fue una idea que circuló, pero no lo vamos a hacer".