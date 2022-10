Vuelve MENEM: quiénes lideran la agrupación que reivindica los '90 y conquistó la Di Tella

ADN, la agrupación del centro de estudiantes de la Universidad Di Tella integrada por la izquierda, peronistas K y hasta representantes del PRO, perdió en las últimas elecciones. Otro oficialismo derrotado.

Se trató de una elección muy competitiva. Normalmente venían votando alrededor de 600 alumnos, pero en este caso lo hicieron 1399 alumnos. La campaña fue difícil para quienes defendieron el status quo y también para quienes lo desafiaron.

Al final, el resultado fue contundente: 53% alcanzó la nueva agrupación, Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario -que postuló a Santiago Ravera a presidente del Centro- contra 41% que obtuvo ADN Di Tella, que llevó a Paola Nuñez al frente. El 7% restante fue voto en blanco.

El Movimiento Estudiantil del Nuevo Encuentro Mayoritario es otra manera de llamar a M.E.N.E.M, la lista ganadora, un nombre que no pudieron utilizar porque "la universidad no permite nombres de personas o de partidos políticos". "Le dimos la vuelta por eso lado, cambiando la sigla", explicó el dirigente estudiantil Ravera a El Cronista.

Obviamente, hay una reivindicación a la década del 90, la estabilización de la moneda y la inserción al mundo que dominaron las dos gestiones del ex Presidente, una forma "disruptiva y moderna de hacer política al servicio de la gente", explicó el dirigente estudiantil.

Propaganda de la agrupación estudiantil MENEM, de la Universidad Di Tella.

Pero todo indicaría que hubo, además, una militancia más comprometida, que a las redes sociales le incluyeron la "presencialidad" y eso "nos permitió mostrar las contradicciones y problemas internos del oficialismo" estudiantil en esa Universidad, dijo Ravera.

Matías Pascual, por su lado, destacó que "a pesar de que se encargaron de distorsionar la historia y convertir el nombre de Menem en una mala palabra, valoramos su visión de un proyecto de país a largo plazo con estabilidad y crecimiento".



Los militantes de la agrupación M.E.N.E.M. se rebelan contra el relato kirchnerista que antes dominaba los claustros universitarios. Basta conversar un poco con ellos para notar que no los conmueve "el Estado presente" y, por el contrario, valoran "la economía de mercado".





LA ELECCION CARRERA POR CARRERA

De hecho, en las carreras vinculadas a la economía es donde sacaron las diferencia más grandes (58% contra 36%) y economía empresarial (63% vs 31%). En cambio, en diseño ganó ADN (63% sobre 33%) y en tecnología (73% vs 23%). Hasta ahí, lo previsible en el actual contexto.

Lo curioso es que la agrupación M.E.N.E.M también ganó holgadamente en la carrera de Historia (63% vs 29%) y en Abogacía 51% vs 41%). En cambio, perdieron en Relaciones Internacionales (58% obtuvo ADN contra 36%) y Ciencias Políticas (60% vs. 31%).

ADN se despidió dignamente del Centro de Estudiantes de la Universidad Di Tella (CEDIT) con un "muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en estas elecciones. Y ahora? Ahora a seguir trabajando, como lo hicimos siempre". Puso, además, la planilla con los resultados. Otro dato interesante es que se podía votar en forma presencial o a través del campus virtual de la universidad.

Quiénes conformar M.E.N.E.M.

La agrupación M.E.N.E.M está conformada por 40 estudiantes que parecen conocer muy bien la historia menemista, de la que se ríen invitando a comer "pizza & champagne" para el lanzamiento. Hasta se sacaron fotos con ese menú. En lo político aseguran que tienen vocación de mayoría, aunque -hoy por hoy- afirman que solo están enfocados en una buena gestión en el CEDIT.



En el ambiente político, se especuló con que los jóvenes "neomenemistas" están relacionados con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y hasta se habló de Javier Milei, el diputado de La Libertad Avanza. Pero aunque tuvieron reuniones, no están relacionados con ninguno.

"Tenemos una política fuerte de no meternos con partidos políticos, queremos armar algo propio para los estudiantes", contó Ravera, estudiante de Economía y líder del agrupamiento.