Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa familiar fundada hace más de 80 años, se refirió al legado de Carlos Menem como el mejor mandatario de la democracia argentina.

En diálogo con “Sello Argento”, en El Cronista Stream, el empresario también analizó junto a Jairo Straccia el presente de la industria nacional y su visión sobre el gobierno libertario.

“Menem fue el mejor presidente de la democracia”

Sin titubeos, Martín Cabrales defendió la gestión de Carlos Menem: “Fue el mejor presidente de la democracia”, afirmó categóricamente. “Porque fue una transformación impresionante. La que hizo en los 90, la que dice Milei va a ser ahora más todavía. Pero lo de Menem lo viví todo. Mi ley empezó hace dos años recién. Hay que ver, tenemos un camino para recorrer”.

El empresario recordó haber conocido personalmente a Menem y lo describió como “una persona encantadora, seductor nato, de todo, muy simpático. Lo vi hasta el último momento” .

Cuando se le planteó la aparente contradicción entre su defensa del modelo industrial y un presidente recordado por afectar negativamente a ese sector, Cabrales fue enfático: “No es mal recordado por la industria. Eso no es así”.

“Hay mucho hablado por gente que no vivió el menemismo, por llamarlo de alguna manera, o esa etapa de la Argentina. Se confunde más con lo de Martínez de Hoz, con el auge de las importaciones, con la Plata Dulce”, argumentó, haciendo referencia a la política económica de la dictadura militar.

El empresario defendió las privatizaciones: “Escuchame, yo vine a vivir a Buenos Aires a los 17 años y tenía un departamento sin teléfono. Era conseguir un teléfono algo de locos. Las autopistas, lo que se sigue usando ahora, se hizo durante el gobierno de Carlos Menem en su mayoría. Abrió la cabeza. Viajábamos sin visa a Estados Unidos”.

Cabrales reconoció que “se han cometido errores” y que “puede haber” aspectos criticables, pero insistió: “No tenía una política antiindustrial. Sí hizo una apertura, sí hizo las privatizaciones”. Y agregó un dato personal: “Me permitió a nosotros, a mí me permitió comprar mucha tecnología” .

Paralelos con Milei: lo que ve y lo que espera

Consultado sobre si encuentra similitudes entre el gobierno de Menem y el actual de Javier Milei, Cabrales respondió afirmativamente: “Veo algunas cosas, sí”.

Destacó especialmente la relación con Estados Unidos: “Es muy fuerte. Yo prefiero llevarme bien con Estados Unidos. Prefiero ser Argentina, llevarme bien con Estados Unidos y no ser Venezuela y llevarme mal, o Cuba. Geopolíticamente, me parece mejor estar alineado con Estados Unidos que con China. Qué quieres que te diga, es lo que pienso”.

Sin embargo, el empresario manifestó preocupaciones sobre el presente: “Hoy me preocupa el consumo, lo veo recuperándose, pero de forma muy lenta”. Explicó que su empresa vende principalmente al mercado interno y que “hoy necesitamos más consumo”.