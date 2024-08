Fabiola Yañez declaró por videoconferencia durante cuatro horas: qué dijo sobre Alberto Fernández

La ex primera dama, Fabiola Yañez, declaró por videoconferencia durante cuatro horas en la causa que investiga por violencia de género al expresidente Alberto Fernández. Yañez ratificó ayer por la mañana la denuncia a través de la presentación de un escrito ante la Justicia tras lo cual se definió la fecha y hora de su declaración por vía remota desde Madrid, donde reside en la actualidad.

Al terminar la declaración, la abogada de Yáñez, Mariana Gallego, dijo a la prensa: "Pudo ella declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada, por la gente, por la fiscalía, por el juzgado que está interviniendo. Ahora hay que seguir el proceso judicial. Como en todo juicio penal hay una querella presentada y ahora es una cuestión de pruebas".

Además consideró que "no va a hacer falta volver a declarar" en la causa.

Según detalló la propia Yañez, quien solicitó además ser querellante en la causa, los episodios de violencia se iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico. El documento que lleva su firma certificada y de su abogada, consta de casi 20 páginas en las que profundiza y detalla acerca de las lesiones graves y el abuso de autoridad a la que se vio sometida.

La ex primera dama ratificó sus dichos y detalló que, al iniciar su relación, Fernández la sometió a violencia reproductiva, induciéndola a un aborto antes de que el político justicialista accediera a la Jefatura del Estado. Fue en ese momento en el que ella comenzó a tener consumos problemáticos de sustancias. Además señaló que el ex presidente también tomaba frecuentemente alcohol y marihuana.

Alberto Fernández, que en las últimas horas se expresó en una entrevista a un medio español, había pedido presenciar la declaración testimonial de Yañez, algo que fue desestimado esta mañana por el juez de la causa, Julián Ercolini.

Por su parte, Silvina Carreira, la letrada que representa a Fernández, sostuvo que la audiencia no era "válida" y planteó que si la ex primera dama "puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación".

La defensa del jefe de Estado había presentado un listado de preguntas para que "pueda ejercer su derecho constitucional", acto que también fue desestimado en el expediente: "Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse", reprochó.

Carreira aseguró que "cuando se lo solicite", el ex mandatario "va a declarar".