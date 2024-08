Villarruel cruzó a Fabiola Yáñez luego de su entrevista sobre Alberto Fernández: "No significa nada..."

La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a la entrevista que ofreció la exprimera dama Fabiola Yáñez y repudió su explicación de la fiesta que se dio en la Quinta de Olivos en plena cuarenta. ¿Qué le dijo Villarruel a Yáñez?

"Él (Alberto Fernández) se desligó de la responsabilidad de haber hecho esa reunión (en Olivos). Haber estado ahí, haberlo hecho y echarme la culpa y decir que yo organicé un brindis. Yo no organicé ningún brindis, eso no es verdad ", indicó la exprimera dama en la entrevista que concedió al medio Infobae para relatar su lado de la historia.

La exprimera dama Fabiola Yáñez se manifestó este sábado tras la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género y aseguró que el ex presidente la "amenazó" durante "dos meses" con que "se iba a suicidar".

Además, Yáñez se desligó de la fiesta que se organizó en Olivos durante la cuarentena y que según trascendió fue como motivo de su cumpleaños.

Para Villarruel , la entrevista de Yáñez "no significa nada" para quienes "vieron morir a sus familiares".

"La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares y no pudimos velarlos y enterrarlos como se merecían", remarcó Villarruel a través de un posteo en la red social X.

Villarruel se diferenció de esta manera del repudio generalizado desde el oficialismo a las revelaciones que se dieron sobre el caso Yáñez en los últimos días y remarcó su postura particular.

En este sentido, pidió disculpas si "su sensibilidad no es la adecuada". "Pero luché contra el encierro y a mi padre lo perdí por los protocolos de cuarta de ese gobierno de gente repugnante" , subrayó.



"Perdonen por no sentir lastima por los 21 viajes de placer en flota presidencial de la exprimera dama, mientras cientos de miles de pymes argentinas se fundían", afirmó.

Finalmente, afirmó que no empatiza con "los u$s 36 mil que el pueblo argentino deberá pagar de su bolsillo para su custodia en España mientras miles de mujeres en contextos de violencia peores no tienen ese privilegio".





Villarruel y la visita de los diputados a militares condenados por delitos de lesa humanidad

Las tensiones en la interna de La Libertad Avanza (LLA) se intensificaron en las últimas horas. La diputada nacional Lilia Lemoine se quejó de falta de reacción de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, frente a las críticas que recibieron los diputados que visitaron el pabellón de represores de la última dictadura en el penal de Ezeiza.



"Lo voy a decir. Me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarruel no saltó?", dijo Lemoine, legisladora muy cercana al presidente Javier Milei, en declaraciones radiales. Los legisladores de LLA son blanco de fuertes cuestionamientos por la acción. Entre los exrepresores, se encontraba Alfredo Astiz.

"Fue su leit motiv de campaña, a mí me están rompiendo las bolas en los medios por algo que yo no hice. Yo ni en pedo iría a visitar a Astiz, ni en pedo hubiera hecho eso", sostuvo Lemoine en referencia a la agenda de Villarruel que no se explayó por el hecho.



"Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tiene derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran", continuó la amiga de Milei.

Lemoine no concluyó su embestida y explicó: "No es el leit motiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, a que no haya violadores sueltos en la calle".

"Un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarruel fueron a visitar a Astiz, y qué dice Victoria al respecto... ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse", afirmó Lemoine.