Juicio a Cristina Kirchner: Ricardo Gil Lavedra alertó sobre el ataque del Gobierno a la Justicia

El referente radical y titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad, Ricardo Gil Lavedra, se refirió la causa Vialidad, a la que definió como "muy delicada"; cuestionó las descalificaciones por parte del oficialismo hacia los tribunales que juzgan a la Vicepresidenta Cristina Kirchner y alertó sobre las presiones del Frente de Todos al Poder Judicial.

Minutos antes de hacer su exposición frente a una nutrida platea de empresarios en un foro sobre ética y transparencia celebrado por Amcham, el constitucionalista habló con El Cronista sobre la causa que investiga a la expresidenta y sus vínculos con el empresario santacruceño Lázaro Báez. Fue antes de que el presidente Alberto Fernández se afirmara: "Alberto Nisman se suicidó, espero que no haga algo así el fiscal Diego Luciani".



Gil Lavedra recordó también que la legitimidad en el Poder Judicial no proviene del voto, sino de la confianza. "La situación es grave", advirtió, y se la adjudicó a una doble crisis que atraviesa el ámbito judicial. Una de ellas es técnica; la otra, política. De paso, apuntó contra la opacidad que cruza a todo el sistema judicial.

¿Cómo vio la exposición de la Vicepresidenta Cristina Kirchner?

Es un momento en el que todos tenemos que redoblar nuestra confianza en los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen para solucionar los conflictos. Este es el camino. De lo contrario, no hay destino. Me parece que es un juicio muy importante, muy delicado. Espero que se cumplan todas las garantías del debido proceso y que los jueces puedan aplicar imparcialmente la ley. Esta descalificación permanente hacia los tribunales no es buena. Les quita credibilidad, les resta legitimidad y es una presión que no corresponde.

¿Y qué opinión le merece el comunicado que difundió el presidente Alberto Fernández tras conocerse el pedido de pena del fiscal Diego Luciani?

El Presidente de la República debe abstenerse de hacer comentarios sobre procesos judiciales en trámites. Eso es lo que dice la Constitución.

¿Interpreta que hay un intento de proscribir a la Vicepresidenta?

Yo no puedo especular. De todas maneras, me parece que en la práctica eso es imposible .

La exPresidenta también apuntó contra los empresarios y sus vínculos con la política. ¿Debemos interpretar que la corrupción es endémica?

Creo que hemos padecido una corrupción estructural muy seria. Obviamente, es totalmente disfuncional dentro del funcionamiento democrático. Espero que se puedan establecer para el futuro reglas de mayor transparencia, que aseguren incluso la confianza de la ciudadanía de que estos procesos se realizan de manera limpia.

¿Queda por hacer en esa materia o hay que aplicar las leyes que existen?