AmCham: empresarios y especialistas debatieron sobre corrupción y transparencia

"Timing". Esa fue la palabra que sobrevoló esta mañana en el "Foro de Ética y Transparencia" organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). El evento, que figuraba en el calendario desde hace semanas, se produjo horas después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntara a la Justicia, los empresarios y sus vínculos con la política . En ese contexto, los expositores reclamaron mayor transparencia en el Poder Judicial y alertaron que no existe un sistema sólido de protección para testigos y arrepentidos.

A las 9 de la mañana, en el Hotel Sheraton de Retiro, los pesos pesados del ámbito empresarial argentino participaron del evento que quedó atravesado por la causa Vialidad. Nada menos que aquella en la que investiga vínculos entre el sector privado y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Con la exposición de la vice a través de las redes, el sector empresarial también quedó en el centro de la tormenta.

En on, pero también en off the récord, fueron pocos los empresarios que opinaron sobre las palabras de la Vicepresidenta. "Hay que respetar los procesos", "La Justicia debe ser independiente y apolítica", fueron las respuestas que le dieron a este medio. De paso, dejaron en claro que, a mayor transparencia, mayor volumen de inversiones.

Fue en ese contexto que referentes empresarios, del ámbito de la justicia y de la sociedad civil hablaron de los desafíos del sector privado en torno a la transparencia. "Ustedes tienen que decir que 'no', son empresarios, no corruptos", le dijo Martín Böhmer, investigador principal de Instituciones Políticas del Cippec al auditorio. De paso, Böhmer hizo una fuerte autocrítica al gremio de los letrados.

"Nuestra profesión es la única designada para combatir la corrupción y es un nido de conflictos de intereses", reconoció el abogado al aludir a los vínculos que existen entre las universidades, los jueces, los fiscales, el Consejo de la Magistratura y otros actores centrales.

Luego de las exposiciones de representantes del sector privado sobre la cultura de compliance en los Estados Unidos y su ramificación en la región, así como también sobre el uso de la Inteligencia Artificial, y los desafíos del Estado en materia de transparencia, Hugo Wortman Jofre , presidente de Poder Ciudadano hizo una advertencia: "El comportamiento altruista en materia de corrupción está condenado al fracaso".

Es que, para el referente de la sociedad civil, no existe un sistema sólido de protección para testigos y arrepentidos. "No está coordinado a nivel país. Está hecho todo mal a propósito", opinó Wortman Jofre.

Según su mirada, la protección de quienes queden bajo la figura del arrepentido o sean testigos en una causa debería estar coordinada por la Corte Suprema . Y enfatizó: "Hay que fortalecer el sistema de denuncias". De paso, puso el ojo en la falta de capacitación no solo para el ciudadano de a pie, sino también para los empresarios, "para que sepan denunciar la corrupción".

Un poder opaco

Aida Kemelmajer , exjueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, planteó que la Justicia Federal es "muy tardía" en su accionar y la vinculó con la corrupción. "Las investigaciones se llevan adelante cuando el investigado no está en el poder", sintentizó la letrada.

En tanto, Ricardo Gil Lavedra , presidente Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, advirtió sobre la falta de confianza del ciudadano en la Justicia. "El sistema judicial es de lo más opaco", dijo el radical al señalar que ni siquiera se sabe cómo se desempeña.

"Tenemos que saber cómo actúa para poder exigirle", sintetizó el ex integrante de la Cámara que condenó a las Juntas Militaeres.