Uno por uno, los próximos anuncios de Sergio Massa: dólares, importaciones, Edesur, deuda, Vaca Muerta y subsidios

El ministro de Economía, Sergio Massa, tendrá una semana cargada de anuncios para intentar estabilizar el dólar y abrir el panorama hacia el mediano plazo en la Argentina.

Desde este lunes, Massa busca concretar reuniones, anuncios y el efectivo desembolso de unos 2080 millones de dólares , entre China (por las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, u$s 520 millones), organismos multilaterales varios (u$s 380 millones), la petrolera estadounidense Chevron (u$s 500 millones para Vaca Muerta, donde desarrolla el yacimiento de crudo más productivo de la región -Loma Campana- junto a YPF) y la firma de un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina (ex CAF, por u$s 680 millones hasta el 30 de junio).

Licitación de deuda en pesos

Otro punto alto de la semana será el miércoles, con la licitación de deuda pública para el financiamiento del Tesoro. Los vencimientos llegan a $ 959.952 millones y casi el 90% de los papeles están en manos del sector privado , luego del último canje realizado en marzo.

La operación será crítica para la definición en el corto plazo de variables como los dólares paralelos, la tasa de interés y la emisión monetaria.

Pago de importaciones

Ese mismo día, habrá un anuncio de un programa de ahorro de más de 700 millones de dólares por mes , con el inicio de importaciones de China a pagar en yuanes (uso del swap de monedas).

Edesur

Este lunes, alrededor del mediodía, el equipo económico de Massa presentará el plan de obras obligatorio para Edesur, a un mes de la intervención del Estado en la empresa a cargo del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Se estima que serán más de $ 20.000 millones los que se le pedirán a la empresa en distintos municipios del Gran Buenos Aires y de la Ciudad, para evitar repetir en el invierno los múltiples cortes de luz que azotaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en verano.



Subsidios y garrafa social

Por otro lado, en la semana se lanzará un programa de subsidios para 1,2 millones hogares que usan garrafas, con vistas al invierno. También habrá un convenio de subsidios para un programa de Enoturismo.

Reuniones con empresarios

También están en la agenda de Massa encuentros con pymes para otorgarles beneficios, una reunión con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y el lanzamiento junto a gobernadores del Programa Argentina Irrigada, para extender la superficie sembrada.