Uno de los Moyano criticó al paro de la CGT: "Tenía que hacerse..."

El exdiputado del Frente de Todos y secretario del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, apuntó sorpresivamente contra la CGT por el paro que llevan este miércoles contra Javier Milei. Aseguró que se trata de una medida de fuerza que tendría que haberse hecho "hace dos años".

Así se expresó al ser consultado acerca de la movilización que impulsa la central obrera. "Si este paro era hace dos años, la situación de los trabajadores era otra", aseguró.

Este miércoles se lleva adelante la primera medida nacional contra las disposiciones del Ejecutivo. En ese contexto, Moyano dialogó con Radio Mitre y expresó ideas contundentes. Al ser consultado sobre si el paro podía considerarse como "político", confirmó la postura.

"Todo paro es político"

"Todo paro es político. Lo que digo es que si este paro era hace dos años, la situación de los trabajadores era otra", dijo el referente sindical.

"Me parece que tiene que ser para los dirigentes del peronismo, y me incluyo, un momento de autocrítica profundo. Esta situación argentina de ser primeros en inflación en el mundo, que el trabajo se haya deteriorado, tiene que ver con los desmanejos y el desastre que ha sido el gobierno que pasó, peleas internas, disputas de poder, egos. Todos nos tenemos que hacer cargo", apuntó Moyano.

"No es que lo digo ahora, lo dije cuando me fui de un no proyecto. Tengo clarísimo que no hubo nunca un proyecto por parte del peronismo", agregó.

Por otro lado, cargó contra la gestión de Alberto Fernández, al retomar el punto de la inflación. "Haberle ganado a Venezuela en inflación es responsabilidad del gobierno anterior", señaló. "Fue un gobierno hipócrita, el expresidente dijo que iba a terminar con la grieta y estamos en la peor grieta desde que tengo consciencia", criticó.

En ese sentido, Moyano sostuvo que está "dispuesto a discutir" el modelo laboral. "Tenemos un 60% de la Población Económicamente Activa que no tiene derechos. Esto tiene que ser un llamado de atención, las instituciones no se degradan porque los dirigentes seamos malos. El PJ tiene que ser un partido donde se debatan ideas, no puede ser una cáscara vacía", pidió.

"Parece que hay algunos que trabajan de la lucha. Les preguntás qué hacen y te dicen que ´luchan´", cuestionó a los dirigentes sindicales. Por eso pidió que haya "diálogo" entre el sector sindical y el Gobierno. "No se puede partidizar. El sindicalismo bien concebido tiene que tener un nivel de autonomía, y si hay políticas que afectan a los trabajadores, tiene que marcar", lanzó.

Además, le pidió a la política que haga autocrítica. "Creo que es momento de empezar a dar un debate importante para la política en general. ¿Por qué hay tanta bronca con la política? No se puede discutir adentro, hay que discutir para afuera. No existe el PJ como partido donde se debaten ideas, es una disputa de poder permanente", sostuvo.