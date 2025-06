Una dirigente dejó el PRO, pero no se suma a LLA: cuál será su destino

Mientras las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO siguen estancadas en la Provincia de Buenos Aires, los dirigentes de nivel municipal no dejan oculto el malestar por la indefinición del escenario a menos de treinta días para el cierre de las alianzas.

El partido que conduce Mauricio Macri ha sufrido algunas salidas de renombre hace algún tiempo atrás, como el caso del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Además se concretó la salida de muchos dirigentes que respondían a la excandidata presidencial y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, la indefinición de una alianza con los libertarios y el temor a ser relegados en las listas que puedan confeccionarse ha prendido las alarmas entre los intendentes del PRO y entre aquellos que trabajan en el "territorio".

Hace pocas semanas se conoció la decisión de los hermanos Manuel y Santiago Passaglia, el intendente de San Nicolás en funciones y su antecesor, quienes pegaron el portazo en el partido de Macri denunciando que un acuerdo con los libertarios era una "estafa electoral" y creando su propio espacio para competir en las elecciones de septiembre.

Ahora se conoció otro caso, también llamativo, de una concejal del partido de Presidente Perón que anunció su salida del PRO pero para sumarse a la bancada del peronismo y militar junto al gobernador Axel Kicillof.

La concejal, en 2023, en afiche de campaña junto a Christian Ritondo y Néstor Grindetti

Se trata de la edil Fátima Sánchez, que pasa a fortalecer la bancada del Movimiento Derecho al Futuro del deliberativo local. "Yo no me voy, vuelvo. Vuelvo al peronismo, a mis raíces, a la doctrina que pone al ser humano en el centro. A la política que transforma realidades y no las entrega. Porque no todo vale, y el poder jamás puede valer más que la dignidad", señaló.

Según un comunicado de prensa, la decisión de Sánchez se precipitó "ante el acercamiento de su espacio anterior (el PRO), al partido La Libertad Avanza, encabezado por el presidente Javier Milei".

"Para muchos militantes y dirigentes que se reconocen peronistas, ese acercamiento representa un límite que no puede ni debe ser cruzado", señalaron.