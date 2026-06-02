Las subas fueron oficializadas por la Secretaría de Trabajo y representan uno de los ajustes más importantes dentro de los regímenes jubilatorios especiales. Foto: Pixabay.

El Gobierno confirmó una nueva actualización para jubilaciones y pensiones docentes que impactará sobre miles de beneficiarios en todo el país. Los incrementos alcanzarán tanto a docentes universitarios como no universitarios y se aplicarán bajo el esquema especial de movilidad que utiliza este sector previsional.

Las subas fueron oficializadas por la Secretaría de Trabajo y representan uno de los ajustes más importantes dentro de los regímenes jubilatorios especiales.

Cuánto aumentarán las jubilaciones docentes

Según lo informado oficialmente, los incrementos serán diferentes según el sistema previsional:

Docentes no universitarios : aumento de 9,86%.

Docentes universitarios nacionales: suba de 6,85%.

Los nuevos haberes permanecerán vigentes durante el trimestre correspondiente hasta la próxima actualización prevista dentro del calendario de movilidad especial.

El Gobierno confirmó una nueva actualización para jubilaciones y pensiones docentes. Foto: Pixabay. Fuente: Shutterstock New Africa

Qué jubilados tendrán la suba más alta

El mayor incremento será para los jubilados y pensionados docentes no universitarios.

El ajuste alcanzará a más de:

203.000 prestaciones en todo el país.

Actualmente, el haber promedio dentro de este régimen ronda los:

$ 2,17 millones.

El sistema funciona mediante actualizaciones trimestrales vinculadas al índice Ripdoc, utilizado específicamente para este grupo.

Qué pasará con los docentes universitarios

Por otro lado, los jubilados del sistema universitario nacional recibirán una actualización de 6,85%.

El régimen abarca aproximadamente:

13.500 jubilados y pensionados.

En este caso, el cálculo se realiza utilizando el índice Ripdun, basado en la evolución salarial de los docentes universitarios nacionales.

El haber promedio actual supera:

$ 2,42 millones mensuales.

Por qué estos aumentos son distintos a los de ANSES

A diferencia del régimen general administrado por ANSES, las jubilaciones docentes especiales no se ajustan todos los meses por inflación.

El mecanismo funciona mediante

Actualizaciones trimestrales.

Índices salariales específicos del sector educativo.

Aumentos aplicados en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Por ese motivo, los incrementos pueden diferir considerablemente de la movilidad jubilatoria tradicional.