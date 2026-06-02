Tras los dos fines de semana largos de mayo, un grupo de argentinos podrá disfrutar de un fin de semana XL que se junta al descanso por el feriado del 17 de junio, día en que se conmemora el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, figura clave en la lucha por la independencia argentina.

Como esa fecha es trasladable, el Gobierno decidió que se movería al lunes 15 para que se junte al fin de semana y dar tres días sin actividad. Sin embargo, hay un grupo de personas que tendrá un descanso extendido al tener feriado el martes 16.

¿Por qué no es feriado en todo el país?

De acuerdo con la disposición oficial del Gobierno Nacional, el feriado fue trasladado al lunes 15 de junio. La medida forma parte de una estrategia para promover el turismo interno y extender el descanso de fin de semana largo.

De esta forma, el lunes 15 será feriado nacional, mientras que el martes 16 será feriado en las localidades que celebran sus fiestas patronales y aniversario de fundación.

De acuerdo con la disposición oficial del Gobierno Nacional, el feriado nacional fue trasladado al lunes 15 de junio. Foto: Magnific. ChatGPT

Martes 17 de junio: ¿dónde habrá un fin de semana XL?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria, sobre todo para los trabajadores de la administración pública.

General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia por fiestas patronales.

Mar Chiquita celebra su aniversario fundacional.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el martes 16 de junio?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar en el último feriado del otoño.

Por las fiestas patronales y aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: