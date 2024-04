Un senador libertario defendió el dietazo y lo comparó con la expropiación de YPF: "Problema de matemáticas"

El senador por Formosa de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, equiparó el reciente aumento en las dietas de los senadores argentinos con la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En declaraciones recientes, Paoltroni expresó que los argentinos tienen un problema de "matemáticas" al no considerar las proporciones entre ambas situaciones.



Francisco Paoltroni

Paoltroni, quien no estuvo presente en el recinto durante la votación del aumento, pero estaba al tanto de la estrategia impulsada por el senador salteño Juan Carlos Romero, señaló que "hay situaciones particulares de cada senador" y sugirió que si la sociedad se escandaliza por el aumento en las dietas, deberían también cuestionar la expropiación de YPF. En sus palabras, "de eso nadie habla. El aumento no son ni 5 millones de dólares al año y la expropiación de YPF son 16 mil millones de dólares. Los argentinos también tenemos un problema de matemáticas".

El senador manifestó su incomodidad y molestia respecto a la falta de transparencia en el proceso de votación, afirmando que "toda esta situación me incomoda y me molesta. Está la confusión de quién estaba y quién no. No fue transparente. El reglamento dice que tenés que votar a viva voz si estás en contra".

Este debate generó un intenso movimiento en los pasillos de la Cámara alta, donde se espera que se crucen diferentes proyectos. Entre ellos, destaca la posibilidad de revertir el aumento en las dietas, así como el proyecto de ley presentado por José Mayans semanas atrás, que busca establecer límites salariales en los tres poderes del Estado.

Según el texto propuesto por Mayans, los funcionarios que ocupen ciertos cargos no podrán cobrar más de 20 salarios mínimos, actualmente fijado en $202.800, lo que limitaría sus ingresos a un máximo de $4.056.000. Asimismo, los ministros, secretarios, subsecretarios, jueces y otros funcionarios estarían sujetos a un límite de 15 salarios mínimos, equivalente a $3.042.000.