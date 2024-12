Un referente clave del PRO explicó por qué no avanzó Ficha Limpia: "Hay gestualidades..."

El proyecto de ley conocido como "Ficha Limpia", que buscaba prohibir las candidaturas de personas condenadas en primera y segunda instancia por corrupción, volvió a fracasar en su tratamiento en la Cámara de Diputados. Este traspié dejó en evidencia las tensiones internas en la oposición, las estrategias políticas del oficialismo y los desafíos para alcanzar consensos en el Congreso. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados, abordó el tema en el programa Si pasa, pasa de Radio Rivadavia, ofreciendo su perspectiva sobre las razones detrás del fracaso y las posibilidades de avanzar en el futuro.

Una sesión marcada por ausencias y controversias

El intento de tratar el proyecto contó con apenas 116 legisladores presentes, lejos de los 129 necesarios para abrir el debate. Según Ritondo, la ausencia de algunos diputados opositores, incluidos dos cercanos a Patricia Bullrich, sumada a la estrategia oficialista, frustró las expectativas de quórum. "Nosotros teníamos una cuenta hecha con Silvia [Lospennato] para cada uno de los bloques; nos habían dicho que íbamos a tener alrededor de 132 diputados", explicó Ritondo.

Aunque reconoció el malestar dentro de su bloque, Ritondo descartó aplicar sanciones internas, enfatizando la responsabilidad individual de cada diputado. "No creo en ese tipo de sanciones. Cada uno, cuando asume como diputado, es responsable del bloque. Estas cosas se resuelven dialogando", señaló.

¿Un pacto para frustrar el proyecto?

Uno de los puntos más controvertidos que surgieron tras la sesión fue el rumor de un supuesto pacto entre el kirchnerismo y sectores de La Libertad Avanza para bloquear el avance de Ficha Limpia. Aunque Ritondo negó tener pruebas concretas, admitió que ciertas gestualidades podrían interpretarse como señales de un acuerdo. "No hay nada que compruebe que haya un pacto, pero hay cosas, hay gestualidades que por lo menos van en la idea de ambos", comentó.

El legislador también subrayó que las coincidencias en algunos temas no implican connivencia política. "Trabajo todo el día, por mi rol, con Martín Menem y con sectores del gobierno, y no lo veo en esa idea. Hay temas en los que nuestras posturas son distintas, como ocurrió con el proyecto de las PASO", destacó.

El futuro del proyecto y las propuestas del PRO

Pese a este nuevo traspié, Ritondo se refirió a la intención del PRO de que Ficha Limpia sea tratado en sesiones extraordinarias. Para ello, el oficialismo habría planteado la posibilidad de reformular algunos aspectos del proyecto. En relación a extraordinaerias, Ritondo no especificó una posición contundente: "Ahora está Silvia [Lospennato] y, por parte del gobierno, el doctor Alejandro Fargosi trabajando en un nuevo proyecto. Espero que lo hagamos pronto y que lo saquemos adelante", indicó.

Ritondo destacó que Ficha Limpia es un proyecto que lleva años en discusión y que no está dirigido contra ninguna figura en particular. "Es un proyecto que tiene una data de casi 8 o 9 años. No es algo que se haya armado ahora contra Cristina. Obviamente le afecta, pero no es proscriptivo. Es una modificación a la ley electoral que existe en la mayoría de los países del mundo", explicó.

Además, elogió el gesto del Presidente de convocar a Lospennato para avanzar en el diálogo sobre el proyecto. "Me parece un hecho positivo que el Presidente haya llamado para trabajar en esta ley", señaló, aunque evitó expresar satisfacción plena hasta ver avances concretos.

Desde otros sectores opositores, como la Coalición Cívica y la UCR, las críticas hacia La Libertad Avanza fueron más directas. El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, afirmó que "el oficialismo se ha encargado de frustrar algo que la sociedad pide plenamente" y acusó a otros bloques de ser cómplices de la estrategia kirchnerista.

El debate sobre las PASO y su impacto electoral

Otro tema que Ritondo abordó fue el proyecto oficialista para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en un contexto en el que la reforma electoral parece haberse convertido en un eje central de la agenda legislativa. Para el legislador, cualquier modificación a la normativa debe analizarse con cuidado, particularmente en lo referente a la garantía de publicidad para los candidatos opositores en provincias gobernadas por dirigentes oficialistas. "La no garantía de publicidad de campaña en las provincias me da mucho miedo. En ciertos distritos, los canales, diarios y radios dependen del gobierno provincial, lo que deja en desventaja a los opositores", afirmó.

En este sentido, Ritondo no descartó la posibilidad de acordar una reforma que elimine la obligatoriedad de las PASO para los partidos con lista única. "Nosotros hemos presentado un proyecto que da esa posibilidad. El partido que quiera ir a internas, va; aquellos que tienen lista única no tienen que participar", explicó.

El trasfondo político de Ficha Limpia

El fracaso de Ficha Limpia también reavivó el debate sobre la ética en la política argentina. Desde el kirchnerismo, se argumentó que la propuesta tiene como único objetivo proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta condenas judiciales. Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, calificó el proyecto como parte de una "agenda exportada desde el Departamento de Estado de Estados Unidos" y señaló inconsistencias en su aplicación.

Por otro lado, referentes del PRO, como Mauricio Macri, expresaron su indignación ante la falta de consenso para avanzar con el proyecto. A través de redes sociales, el expresidente cuestionó si en Argentina se quiere realmente construir un país sin corrupción y sostuvo que "con dirigentes corruptos no hay ningún futuro".