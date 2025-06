La inversión bomba que recomienda el "Gurú del Blue" en medio del conflicto en Medio Oriente: "Ganga"

Desde que el Gobierno flexibilizó el cepo e implementó un esquema de flotación entre bandas para el dólar, el tipo de cambio oficial no registró grandes sobresaltos y, en las últimas semanas, no superó la línea de los $ 1200 para la venta .

En este escenario, el Palacio de Hacienda asegura que no comprará divisas hasta que el dólar toque el piso de la banda, lo que dificulta la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA). No obstante, las cotizaciones de la City por lo pronto no lo permiten.

"No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda", señaló el presidente Javier Milei. A pesar de ello, el Ejecutivo tomó dos medidas clave para acumular dólares: anunció la licitación del Bonte 2030 (bono que se suscribe en pesos) y un nuevo REPO por u$s 2.000 millones con bancos internacionales.

En cambio, para el analista financiero Salvador Di Stefano, la administración libertaria debería reconsiderar esta decisión. "El BCRA podría intervenir en la banda de flotación, esto haría que tengamos un dólar más estable, y las empresas ganarían competitividad ", aseguró en su nuevo informe semanal.

Previamente, el experto, conocido popularmente como el "Gurú del Blue", había anticipado que el dólar oficial no vería cambios bruscos en su cotización. "No hay chance de que suba", precisó.

Producto de su conocimiento en el rubro financiero, recomendó a los inversores prestar atención a las acciones de empresas petroleras que, según indicó, "están a precios de ganga".

Producto de la guerra en Medio Oriente, Di Stefano consideró que es momento de apostar por las compañías petroleras

Y advirtió: "Un sector ganador por la estabilidad del dólar en torno de los valores actuales podría ser el petróleo, si a esto le sumamos los problemas geopolíticos en Medio Oriente (conflicto bélico entre Israel e Irán), daría la sensación de que es el tiempo de YPF, Vista y Pampa en el mercado".

No obstante, no dejó de considerar que "el Gobierno trabajará en materia financiera en readecuar los encajes en el mercado", lo que producirá "una suba para los depósitos que corresponden a los fondos comunes de inversión" y, de esta manera, el plazo fijo podría "recobrar protagonismo en la plaza".

En qué recomienda invertir ahora el "Gurú del Blue"

Para Di Stefano, "una mayor cantidad de dinero que fluya al sistema financiero podría generar una baja en los rendimientos que pagan las entidades".

En ese sentido, explicó que en junio "la tasa de plazo fijo (Tamar), que se utiliza para montos superiores a los $ 1.000 millones, fue del 33,75% anual, mientras que la tasa efectiva se eleva al 39,5% anual".

Al comparar esta tasa con la inflación proyectada por su consultora, SDS, que se ubicaría en el 16,5% anual, "estaríamos frente a una tasa del 19,7% por encima de la inflación".

Y ejemplificó: "Un bono como el TX26 que ajusta por inflación y vence el 9 de noviembre del año 2026 rinde inflación más 11% . Esto nos muestra que la tasa de plazo fijo rinde mucho más que los bonos que ajustan por CER ".

Ahora bien, el analista financiero también instó a los ahorristas a tomar en cuenta la devaluación esperada. En ese caso, "deberíamos tomar el rendimiento del nuevo bono en pesos con vencimiento en el año 2030 (TY30) que es del 27,7% anual versus el bono AL30 que es en dólares y rinde el 12,4% anual. Esto nos da una tasa de devaluación esperada del 13,6% ", señaló.

Plazo fijo y bonos en pesos: los dos instrumentos clave para ganarle a la inflación, según Di Stefano

Por último, al medir la tasa efectiva de plazo fijo Tamar, que se ubica en el 39,5% anual, con una tasa de inflación esperada en el 16,5% anual y una tasa de devaluación probable en el 13,6% anual, el experto dijo que "están dadas todas las condiciones para que la inversión en pesos sea altamente ganadora versus las propuestas de inversión en pesos ajustados por inflación, o bien las inversiones en moneda extranjera ".

Al respecto, el "Gurú" remarcó que "los bonos que copian el rendimiento de la tasa de interés Tamar son los Boncap Duales. En ese sentido, mencionó al bono TTM26, que nació el 24 de enero del año 2025 con un dólar MEP que cotizaba en $ 1.155,75.