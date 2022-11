Un ministro, dos diputadas y una funcionaria de la Casa Rosada suenan como candidatos K en la Ciudad

Sin demasiadas chances electorales en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la mayoría de las capitales, el kirchnerismo apuesta una vez más por la provincia de Buenos Aires. La estrategia quedará ratificada con el acto que hoy jueves liderará en La Plata Cristina Kirchner y al que movilizarán Máximo Kirchner y los intendentes del Conurbano bonaerense.

Si bien la Vicepresidenta no confirma si será o no candidata a Presidenta en el 2023, en primera fila estará el gobernador Axel Kicillof que picó en punta en la campaña por su reelección. En el resto del país, y en CABA, los nombres de los postulantes dependen más de quiénes se postulen a escala nacional que de si hay o no Primarias.

En la Ciudad de Buenos Aires el problema es que hay orfandad de esperanzas de triunfo. La pelea está centrada en Juntos por el Cambio que tiene por lo menos cinco precandidatos: Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quirós, Felipe Miguel y el radical Martín Lousteau.

En cambio el PJ de la Ciudad de Buenos Aires tiene en cada elección el mismo dilema: cómo romper la hegemonía de Juntos por el Cambio. Nombres hay muchos. Pocos despegan en las encuestas.

En ese marco quienes rodean a Mariano Recalde -que se bajó en el 2019 pero logró ser elegido senador hasta el 2025- lo describen como un "orfebre de la unidad". No se le conoce por ahora intención propia electoral.

En el 2019 con expresa intervención de Alberto Fernández -después de todo es dirigente porteñísimo- el justicialismo armó la fórmula Matías Lammens-Gisella Marziotta. Ambos, dicen, estarían evaluando repetir aunque por separado.

Marziotta camina la Ciudad con el respaldo de Víctor Santa María, titular del gremio Suther y presidente del Congreso del PJ de la Ciudad. La diputada nacional no es la única mujer que podría aspirar a la candidatura. Entre los rumores que corren hay quienes aseguran que a la portavoz Gabriela Cerrutti no le disgustaría ir por la jefatura de Gobierno.

En los distintos sondeos quien mejor sigue midiendo es Lammens, sobreviviente en el aluvión de renuncias progresivas de ministros designados a piacere por el Presidente. El plan PreViaje que se lanzó en la salida de la pandemia y se reeditó este año para potenciar las temporadas bajas le trajo satisfacciones en los sondeos.







¿LAMMENS REPITE PARA JEFE DE GOBIERNO?

El ex titular de San Lorenzo entró al Frente de Todos como afiliado al Frente Grande y hoy confluye en el mismo espacio con el vicepresidente del ENACOM Gustavo López (Concertación FORJA) y con el diputado Leandro Santoro. El radical está cada vez más distante de su amigo el Presidente. El planteo del trío es construir una alternativa ante un posible agotamiento del macrismo en la Ciudad.

En el PJ de la Ciudad se reunieron representantes de todas las fuerzas que integran el Frente de Todos

El mayor peso territorial lo tienen La Cámpora y el NEP de Juan Manuel Olmos, figura en ascenso sobre todo desde que fue designado vicejefe de Gabinete. Muy cercano al Presidente, Olmos se sumó a la gira en París junto con Sergio Massa y desde allí fueron al G20 en Bali.

En su caso no suele poner el cuerpo a candidaturas, ayuda en las campañas con logística y estructura y ubica a referentes de su espacio en las listas o en cargos de la Ciudad que corresponden a la oposición.

El líder del NEP no sólo alimenta su vínculo con el Congreso -trabajó en la aprobación del Presupuesto y en la presentación del informe de Juan Manzur al Parlamento- sino muy especialmente con el kirchnerismo. Varias veces se lo vio entrar y salir del despacho de Cristina Kirchner en el primer piso del Senado.





LA CÁMPORA, ENTRE RECALDE Y PENACCA

La Cámpora juega a la prescindencia desde que Mariano Recalde preside el PJ. Es imprescindible, sostiene, la unidad. Cerca suyo muestran como ejemplos de la administración de las diferencias los actos realizados después de que el fiscal Diego Luciani pidiera la más alta condena para Cristina Kirchner o la inmediata reacción de todos los sectores internos el sábado de agosto en que Rodríguez Larreta mandó a vallar las manzana donde vivía la Vicepresidenta.

Mariano Recalde trabaja por la unidad mientras crece la figura de la diputada Paula Penacca

En el kirchnerismo porteño crece la figura de una mujer que ya genera roces internos: la diputada nacional Paula Penacca, secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos y titular de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Cercana a Máximo Kirchner la legisladora es una pieza fundamental en la convivencia del bloque en Diputados.

Además, la legisladora se hizo cargo del debate para lograr una modificación fundamental en la cámara baja: establecer un nuevo mecanismo para evitar sesiones maratónicas y votaciones en horas de la noche o madrugada. También se puso al hombro junto con la massista Cecilia Moreau la búsqueda de votos para la moratoria jubilatoria, una bandera K.

Paula Penacca, diputada de La Cámpora y secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos

El sábado, dos días después del acto de Cristina Kirchner en La Plata, habrá un foro de discusión y debate de la amplia gama de expresiones del Frente de Todos en la Facultad de Ciencias Sociales en el barrio de Constitución. Se invitó a todos los que fueron candidatos para compartir un encuentro programático.

La jornada, prometen, será simbólica: "15 comisiones de discusión tras 15 años del gobierno del PRO en la Capital". La ambición de los que plantean la unidad y piden dilatar discusiones de nombres es presentar un documento conjunto con ideas de gobierno.

La génesis del evento se charló el 7 de noviembre en una reunión de todos los sectores en la sede del PJ Capital. Estuvieron desde los tres integrantes de la mesa chica, los peronistas Recalde, Santa María y Olmos; al secretario de Comercio, Matías Tombolini, la actual ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos; Santoro: Delfina Rossi; Penacca; Alejandro Otero (presidente Frente de Todos) y, entre otros, los legisladores porteños Javier Andrade y Matías Barroetaveña.