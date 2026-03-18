Un episodio inusual alteró este mediodía la rutina en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando un paquete dirigido a la oficina del legislador bonaerense Javier Sánchez Wrba (PRO) activó las alarmas del sistema de seguridad. El envío, que había sido realizado a través de una compra online, fue detectado durante los controles de escaneo previos al ingreso al Anexo. En su interior había un aire comprimido, lo que obligó al personal a activar el protocolo correspondiente y a contactar de inmediato al diputado para verificar la situación. La intervención permitió frenar el ingreso del objeto al edificio y generó demoras momentáneas en el acceso. Ante la repercusión, el propio Sánchez Wrba difundió un comunicado en el que explicó que el paquete correspondía a una compra personal y que se trataba de un aire comprimido de venta libre y uso recreativo. Según detalló, el envío fue dirigido por error a su despacho en lugar de a su domicilio. “Con el fin de que quede claro que se trató de aire comprimido y no de un arma de fuego”, señaló el legislador en la nota, en la que también adjuntó la factura de compra. Además, indicó que se encontraba a disposición para aportar cualquier otra prueba que fuera necesaria para evitar malos entendidos. A partir del operativo de seguridad, el producto comprado por Mercado Libre no ingresó al Palacio legislativo. El hecho tomó estado público luego de que el diputado socialista Esteban Paulón ironizara sobre la situación en redes sociales, lo que contribuyó a amplificar el episodio. Más allá de la confusión inicial, el incidente no pasó a mayores y quedó como una anécdota en una jornada que transcurría sin sobresaltos en el Congreso.