El presidente Javier Milei celebró este jueves su inclusión en un ranking internacional de líderes mundiales elaborado por el diario británico The Telegraph, que lo ubicó en el segundo lugar de una lista confeccionada a partir de la votación de lectores y la evaluación de un panel de editores y analistas del medio.

El articulo reposteado por Milei

El jefe del Estado argentino reposteó en su cuenta de X una imagen del artículo y la acompañó con la expresión “fenómeno barrial”, una frase que utiliza en tono irónico cada vez que su figura recibe atención de medios internacionales. El mensaje fue publicado a las 9:33 de la mañana del 1° de enero de 2026.

La imagen difundida por Milei corresponde a una nota titulada “Telegraph World Leaders 2025: Readers vs the panellists”, un especial del periódico británico que comparó la valoración de sus lectores con la de un panel editorial sobre distintos jefes de Estado y líderes políticos a nivel global. En ese ranking, Milei se ubicó en el segundo puesto, dentro de un top cinco que incluyó además al presidente de Estados Unidos Donald Trump; al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; al presidente de Zambia, Hakainde Hichilema y al mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky.

Donald Trump y Volodímir Zelensky, dos que integran el top five Fuente: EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Según el recorte del artículo, los panelistas destacaron el desempeño de Milei en el plano económico y señalaron su avance en la reducción de la inflación y el ordenamiento de las cuentas públicas, aunque advirtieron que persistían dudas sobre su capacidad para transformar la economía argentina en el largo plazo. El texto consignó como “momento destacado” de su gestión haber “domado la inflación y entregado superávit”.

La nota también incluyó testimonios de lectores del diario británico. Uno de ellos, identificado como Nicolás Antonelli, afirmó: “Antes de Milei, planeaba irme del país, pero Milei me dio esperanza”, y sostuvo que, bajo su liderazgo, la pobreza se redujo del 50% al 31%, al tiempo que aumentaron las ventas de autos, motos y operaciones inmobiliarias por la reaparición del crédito para la clase media.

El artículo forma parte de un contenido especial que The Telegraph difundió también en redes sociales mediante un video promocional bajo la leyenda: Líderes Mundiales del Telegraph 2025: Lectores vs. panelistas. Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Javier Milei están entre los cinco favoritos, pero ¿quién se llevó el primer puesto?”.

En diciembre de 2025, Milei también concedió una entrevista al mismo diario británico The Telegraph, en la que abordó temas de política exterior y económica más allá del ranking. En esa conversación, el presidente argentino afirmó que la soberanía sobre las Islas Malvinas “no es negociable” y confirmó su intención de viajar a Londres en 2026, en lo que sería la primera visita de un mandatario argentino a ese país desde 1998, con miras a reconfigurar la relación bilateral con el Reino Unido.

Esa entrevista, difundida antes del ranking, subrayó además la orientación diplomática del gobierno de Milei y reforzó su visibilidad internacional al ser recogida por medios de distintos países.

La expresión “fenómeno barrial”, utilizada por Milei en su publicación, remite a una caracterización despectiva que el propio presidente atribuyó en reiteradas oportunidades a sectores críticos que minimizaron su proyección política en sus inicios. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei resignificó esa frase y la convirtió en un latiguillo irónico con el que responde cada vez que su figura aparece destacada en medios del exterior.