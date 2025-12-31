Tras la victoria de LLA en las elecciones, se disparó un índice clave que señala la confianza en Milei.

En un breve video difundido este miércoles en la red social TikTok, el presidente Javier Milei realizó un balance de su gestión como cierre del 2025.

En este, aseveró que cumplió con sus compromisos electorales y anticipó un escenario favorable para el próximo año.

“Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, afirmó el mandatario en el mensaje audiovisual publicado horas antes de finalizar el año.

Tras ello, repasó los que considera los principales logros de su administración en este período. Según Milei, se logró bajar la inflación, avanzar en materia de seguridad y reducir significativamente los índices de pobreza.

“Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza”, aseguró en este sentido, pese a las dudas en torno a las mediciones.

El presidente también subrayó que la economía argentina comenzó a mostrar señales de recuperación: “Estamos empezando a crecer” , consideró.

Para cerrar el mensaje, Milei expresó sus deseos para las celebraciones de fin de año: “Les quiero desear felices fiestas”.

Tras esto, concluyó con su habitual frase: “Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo”.

Javier Milei en el Encuentro de Lideres El Cronista 2025 Celeste Alonso

Olivos será el escenario de las celebraciones presidenciales

El presidente pasará la noche de fin de año en la Quinta de Olivos. Sin embargo, el entorno presidencial no confirmó si habrá invitados para la cena o si el mandatario recibirá el 2026 en soledad.

Esta no es la primera vez que Milei elige Olivos para las festividades de fin de año. Durante la última Navidad, el presidente también permaneció en la residencia oficial y aprovechó para difundir un mensaje donde anticipó una profundización de su rumbo político.

En aquella oportunidad prometió “muchas más reformas” y ratificó su objetivo de convertir a Argentina en “el país más libre del mundo”.

En paralelo, el Gobierno Nacional dispuso asueto para el personal de la Administración Pública este miércoles, facilitando así los traslados y preparativos para los festejos.

Durante la jornada, Milei mantuvo actividad en redes sociales, donde celebró el balance de su gestión y destacó los niveles de ocupación turística previstos para la costa argentina durante el verano.