El Banco Santander se convirtió en la primera entidad bancaria del mundo en sumarse a Visa Destinations, una plataforma que ofrece a los titulares de tarjetas Visa acceso a experiencias exclusivas en algunos de los destinos turísticos más visitados del planeta.

El beneficio incluye entrada prioritaria a atracciones como el Top of the Rock del Rockefeller Center en Nueva York y el Museo del Louvre en París, además de recomendaciones personalizadas en gastronomía, entretenimiento, cultura, hotelería, compras y transporte.

La plataforma estará disponible para clientes que viajen a diez destinos clave, entre ellos París, Londres, Dubái, Milán, Roma, Ciudad de México, Nueva York, Miami, San Francisco y Tailandia. Santander la incorporará en sus principales mercados de Europa y América, lo que amplía el paquete de beneficios de viaje y estilo de vida para sus tarjetahabientes.

Qué incluye Visa Destinations

El servicio funciona como un asistente de viaje integrado al beneficio de la tarjeta. Más allá del acceso prioritario a atracciones puntuales, los usuarios reciben información curada sobre los destinos, pensada para que el viaje no dependa únicamente de la geografía sino de los intereses específicos de cada persona, ya sea música, deporte, moda, gastronomía o cultura.

Los titulares de tarjetas premium acceden además a un nivel superior de beneficios, con ventajas de viaje mejoradas y experiencias personalizadas que se suman a las prestaciones estándar de la plataforma.

Matías Sánchez, responsable global de Tarjetas y Soluciones Digitales en Banco Santander, explicó que la colaboración con Visa busca ofrecer a los clientes de los diez mercados acceso a oportunidades vinculadas con la música, el deporte, la moda, la gastronomía y la cultura que solo están disponibles a través de este acuerdo.

Por qué Visa eligió este formato

Desde Visa, Katya Petelina, responsable global de Cross-Border y de Ventas y Operaciones Comerciales Globales, sostuvo que el último Estudio Global de Intención de Viaje de la compañía muestra que los viajeros eligen cada vez más sus destinos en función de sus intereses y motivaciones, y no solo por criterios geográficos puros. Para Visa, la plataforma cumple una doble función, por un lado le da a los viajeros una guía de los momentos que hacen memorable un destino, y por otro le ofrece a los bancos emisores y a los socios comerciales una vía de participación en el crecimiento económico que genera el turismo.

El acuerdo se inscribe en una estrategia más amplia de los bancos globales, que buscan diferenciarse de la oferta puramente financiera incorporando servicios de estilo de vida como mecanismo de fidelización.

Las tarjetas de crédito compiten cada vez más por beneficios no monetarios antes que por tasas o comisiones, este tipo de alianzas se volvió un terreno habitual de diferenciación entre los grandes bancos internacionales.

Qué significa para los clientes de Santander

Para un cliente de Santander que viaje a alguno de los diez destinos habilitados, el beneficio busca que en eviten filas y reservas anticipadas en atracciones de alta demanda, además de contar con una curaduría de recomendaciones locales sin tener que recurrir a guías externas o plataformas de terceros. Santander no especificó en el anuncio si el acceso estará limitado a determinadas categorías de tarjeta, como Visa Signature o Visa Infinite, ni si existen condiciones de facturación mínima o de antigüedad para acceder al servicio, datos que conviene confirmar directamente con el banco antes de viajar.

La compañía remarcó que la propuesta busca diferenciarse de los programas de beneficios tradicionales, centrados en millas o descuentos directos, para avanzar hacia un modelo de experiencias curadas y acceso preferencial, una tendencia que también exploran otros bancos globales en su disputa por la fidelización de clientes de tarjetas premium.

El contexto de la alianza

Santander cerró el primer trimestre de 2026 con 1,4 billones de euros en recursos totales de clientes, más de 176 millones de clientes y 6.600 oficinas en sus principales mercados, lo que lo posiciona como uno de los bancos más grandes del mundo por capitalización bursátil. La entidad opera bajo cinco unidades de negocio globales, banca minorista y comercial, Openbank, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonio y seguros, y pagos.

Visa, por su parte, procesa transacciones en más de 200 países y territorios y viene impulsando en los últimos años una estrategia de expansión hacia servicios de valor agregado para sus emisores, en un intento por consolidar su infraestructura de pagos como plataforma de experiencias y no solo como red transaccional.

La llegada de Visa Destinations a Santander marca el primer caso de un banco que adopta la plataforma a escala global, un movimiento que podría anticipar que otras entidades financieras avancen en acuerdos similares con Visa o con su competidor directo, que también desarrolla iniciativas de fidelización basadas en experiencias exclusivas para sus tarjetahabientes premium.

Por ahora, el beneficio queda limitado a los diez mercados anunciados, aunque tanto Santander como Visa dejaron abierta la posibilidad de ampliar la cobertura geográfica de la plataforma a medida que avance la implementación.