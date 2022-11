Un aliado de Juan Manzur pide que se hagan las PASO: "No al dedazo"

El diputado nacional por Tucumán del Frente de Todos, Carlos Cisneros, se metió en el debate sobre las PASO y su continuidad. Según el legislador, las Primarias sirven para evitar la elección de candidatos "a dedo".

"No se pueden cambiar así las reglas del juego y no me gusta que me lleven a los empujones. Además de que las PASO no es un tema que esté en la agenda de la gente, que está angustiada por la inflación y porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes. Insisto, la democracia y los procesos electorales necesitan de reglas claras", expresó.

Cisneros, se mostró a favor de la formula Osvaldo Jaldo-Juan Manzur para el año que viene. Al mismo tiempo, responde políticamente al secretario general de la Asociación Bancaria y diputado Sergio Palazzo.



Carlos Cisneros junto a Juan Manzur

En su discurso, el aliado del Jefe de Gabinete aseguró que el sector kirchnerista del Frente de Todos "envía un mensaje derrotista": "Las PASO también sirven para sincerar los liderazgos y evitar la elección a dedo. Y a las internas no hay que tenerles miedo".

Siguiendo esa línea, el diputado se mostró del lado del Presidente y afirmó que "desde que comenzó el gobierno, permanentemente hay fuego amigo y operaciones para limar al presidente Alberto Fernández", agregó.

El dirigente bancario se expresó de esa manera frente a los intentos de sectores oficialistas ligados al kirchnerismo de avanzar con una supresión de las PASO. "Acá hay diputados telefónicos que creen que sin las PASO tienen más chances de ser impuestos como candidatos en 2023, ocupando lugares espectables en las listas. Esos apuestan al dedazo. En cambio nosotros, los dirigentes del sindicalismo, revalidamos nuestro cargo todos los días. Por eso no tenemos miedo de enfrentarnos a quien sea en las PASO", proclamó.



La postura del gobierno sobre las PASO

Hace unos días la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a la posibilidad de eliminar las elecciones primarias, y aseguró que para la Casa Rosada ese no es "un tema prioritario".

Cerruti hizo hincapié en que "hay una ley vigente, es una buena ley, que implica es más democracia y participación" con la realización de las elecciones primarias.



La vocera aseguró que las PASO "implican más democracia y más participación", sobre todo "en un momento en el que algunos actores políticos están queriendo generar situaciones de antipolítica para que la gente descrea" de las instituciones.



