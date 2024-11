Los anuncios que preparan para diciembre y un duelo libertario a punto de explotar

Diana Mondino es la tercera ministra que sale eyectada de la gestión libertaria. La cuarta si se cuenta a Nicolás Posse, jefe de Gabinete renunciado en mayo pasado. La foto de Javier Milei y sus funcionarios posando sobre el Sillón de Rivadavia se va poniendo cada vez más gris , mostrando quienes ya no están, lo que narra los múltiples cambios que tomó la gestión libertaria.

El poder en el gabinete y las auditorías de funcionarios

Con la colocación de Gerardo Werthein como el nuevo canciller, en la Casa Rosada esperan que se ejecuten decisiones de la política exterior con una precisión suiza respecto de lo que espera el Presidente . Si hay algo que no perdona el triángulo de hierro es que el poder no sea ejercido, prueba de eso es que apenas se conoció su designación haya salido a comunicar que bajo su gestión "el equipo de la Cancillería estará alineado" con la visión de Milei.

De las doce personas dispuestas en la foto, hay cuatro que ya no están más (Guillermo Ferraro, Nicolás Posse, Mario Russo y Diana Mondino).

De vuelta a diciembre de 2023. En la elaboración del Gabinete ya había una idea de quiénes tendrían vuelo propio y quiénes no. Mondino entraba en este primer grupo, pero Karina Milei le intervino la gestión con la abogada Úrsula Basset apenas vio que el rumbo de la Cancillería no era el adecuado.

Diferente es lo que hizo Santiago Caputo, quien desde el comienzo les colocó veedores a Mario Russo (con Mario Lugones, que se convirtió luego en el ministro de Salud) y a Mariano Cúneo Libarona (a través de Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia).

El porqué uno renunció y otro no se explica en que el primero no aceptó las implícitas reglas de juego que le impusieron al asumir , mientras que el segundo entendió que su rol no estaría meramente en la rosca judicial sino en una agenda técnica (como la implementación de la reforma del código procesal).

Amerio, en tanto, se abocó a la visita de despachos judiciales para armarle a Santiago Caputo la lista de 150 pliegos de jueces federales de todo el país que se enviará al Senado en estos días. Ese tándem también está decidiendo sobre quién será el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales.





Los candidatos judiciales del mileismo

El Cronista supo que Mariano Borinsky, Juan Mahiques y Javier Leal de Ibarra siguen siendo los tres contendientes predilectos para ese puesto; aunque no descartan un tapado. "Si es Mahiques tenemos que estar muy seguros", dicen en la Casa Rosada, dada la enemistad que Cristina Kirchner tiene con el letrado.

Para nombrar a un procurador se debe tener acuerdo de dos tercios del Senado. El apoyo del kirchnerismo es clave para cualquier iniciativa que quiera hacer la Casa Rosada, algo que les produce una encrucijada: si quieren a alguien rápido, tiene que ser menos puro de lo que pretenden; si buscan poner a un leal, deberán esperar a la reconfiguración legislativa. Los libertarios avisan que para ese puesto específico quieren "a alguien que esté alineado" .

Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia y el hombre clave de Milei en ese sector

Los votos para Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no están. Faltan una y tres firmas para los respectivos dictámenes, pero eso sucede porque no están los votos para cuando se lleven los pliegos a una eventual sesión. "Con eso último se destraban las firmas, ahí no está el problema", decía un importante alfil judicial.

Los anuncios económicos y las perspectivas para 2025

Ese embrollo institucional hace que el oficialismo no espere milagros para los próximos meses. La agenda se limita a aprobar el Presupuesto 2025, otros proyectos con altos niveles de adhesión y luego aguantar con los once jugadores en cancha propia a la espera de que el blindaje del déficit cero y las desregulaciones anclen las expectativas suficientes para que el sector financiero y a los empresarios inviertan y, así, promuevan las condiciones para reactivar la economía .

En diálogo con El Cronista, un altísimo funcionario trazó -palabras más, palabras menos- esa misma pintura y remató: " Vamos a dar varios anuncios para diciembre que van a generar un rumbo aún más positivo ". El contenido es un misterio. También es desconocido si es que se refiere a medidas puntuales como la salida del cepo cambiario.

Visitamos junto al Presidente de la Nación a todo el equipo económico en el Ministerio de Economía. Fin. pic.twitter.com/Hf40SZboyW — Manuel Adorni (@madorni) November 1, 2024

Cuanto menos, el mercado "la ve". " Todo Marcha Acorde al Plan ", se titula el último informe semanal de 1816, la consultora más aludida por la City porteña, que alude a que los inversores ven que la capacidad de los bonos soberanos para 2025 impulsó la baja del Riesgo País. El título refiere al lema ("TMAP") que usan en Casa Rosada para hablar sobre la marcha de la gestión política y económica.

Sin mejoras con el PRO y la nueva interna libertaria

Economía y política hablan un mismo idioma cuando se trata de elecciones. Con vistas al año próximo, esta semana se apaciguaron los augurios de que La Libertad Avanza y el PRO van a avanzar a una alianza electoral. Diversas fuentes aseguran que eso es relativo. Por ejemplo, en la Ciudad no ven como conveniente que ambas fuerzas estén en una misma lista. Mientras que el PRO sigue viéndose fuerte ahí, LLA aspira a ser primera fuerza.

"Nosotros en mayo vamos a laburar con los que nos hayan acompañado", dijeron esta semana en el entorno de Santiago Caputo. Del lado contrario, un alfil muy cercano a Mauricio Macri dijo que "no hay ningún tipo de gesto" de los libertarios para decir que hay una posibilidad de acuerdo: " No queremos tener un interbloque, Cristian [Ritondo] se manda solo con algunas gestiones que hace ".

Mauricio Macri

Cerca de Patricia Bullrich ahora dicen que la fusión a la que se refería Milei es "ideológica" y no algo formal . Interpretaciones que habrá que preguntárselas al mismo Presidente, quien se mete en los asuntos partidarios, pero no con la injerencia que tienen el asesor presidencial y la secretaria general de la Presidencia.

Estos dos últimos deberán resolver una disputa que explotó este viernes en La Libertad Avanza: Juan Osaba, el apoderado del partido en Buenos Aires, que responde al armador Sebastián Pareja, judicializó el nombre de una agrupación libertaria llamada Universitarios de LLA (ULLA, que está presente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP). En tanto, Pareja busca impulsar en las casas de estudio la agrupación Crear+Libertad.

Escaló la interna del tema universidades en LLA. El audio es de Matías de Urraza, funcionario de la legislatura bonaerense y hombre de confianza de Sebastián Pareja. En una reunión, cargó contra Santiago Caputo porque "se la da de leer libros pero nunca se recibió". Picante. pic.twitter.com/86H0GAbvov — Manu Jove (@manujove) November 1, 2024

El dato no es menor porque unos días antes, el líder de ese espacio había sido invitado al despacho de Santiago Caputo luego de haber sido golpeado en una actividad universitaria. "Los de ULLA son pibes que militan desde 2021 y lo invitamos para darle banca porque lo quisieron matar", explicaron desde el caputismo. Hay quienes dicen que hubo palabras irreproducibles de parte del círculo del asesor a Pareja. "No solo que la firma no la puso él, sino que proscribió el nombre de una agrupación libertaria".