En medio de la premura de Javier Milei por salir del cepo y aumentar los niveles de comercio internacional, la Argentina acelera los pasos para renovar con China la ampliación del swap con yuanes y al mismo tiempo potenciar la venta de productos agrícolas al gigante mercado oriental.

El pragmatismo de Milei va más allá de las diferencias ideológicas con el gigante comunista chino. Las negociaciones del Gobierno con Beijing por fondos frescos y el incremento de exportaciones corren por cuerdas separadas. Pero en todos los casos confluyen bajo un mismo objetivo: la necesidad de la administración de Milei de obtener un respiro en términos financieros para las arcas del Estado.

La decisión de avanzar en ampliación de comercio y extensión del swap es parte de una agenda de continuidad del trabajo que emprendió la canciller Diana Mondino en su reciente visita a China donde mantuvo reuniones de alto nivel del gobierno de Xi Jinping.

Según pudo saber El Cronista de fuentes diplomáticas y del propio Gobierno, las autoridades del Banco Central (BCRA) lideradas por Santiago Bausili avanzan con China en un acuerdo por la ampliación de unos u$s 5.000 millones. En tanto, desde Economía se dio vía libre para negociar la ampliación del comercio agrícola.

Misión agrícola a China

El secretario de Agricultura, Fernando Vilella, viajará con una reducida comitiva a Beijing y Shanghai el jueves 30 de mayo para mantener allí una reunión con la GACC (Aduana china) y al otro día habrá una reunión con Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.

En esas reuniones Vilella buscará aumentar el nivel del comercio de Argentina a China en relación a menudencias y subproductos bovinos; la exportación de carne porcina; cálculos biliares y carne aviar.

La idea del Gobierno es incrementar el comercio agrícola con China teniendo en cuenta que la balanza bilateral es altamente desfavorable para la Argentina y la administración de Milei necesita cuanto antes de hacerse de dólares de las exportaciones.

En este contexto, la semana pasada se dio una ronda de negocios inversa con empresarios del mercado chino de "Guangzhou Jiangnan Fruit and Vegetable Wholesale Market", en el Palacio San Martín.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Cancillería y el Consulado General Argentino en Guangzhou. La comitiva china estuvo encabezada por su Presidente, CanJiang Ye y se habló de ampliar las exportaciones argentina en el sector agrícola teniendo en cuenta que sólo en Guangzhou se recibe anualmente el 80% de las frutas importadas por China y ha ocupado el primer lugar en volumen de ventas de frutas y verduras de la República Popular China durante los últimos quince años.

La visita de la delegación a nuestro país tuvo como objetivo encontrar nuevos proveedores de cerezas, cítricos, frutas frescas, productos de mar y carne bovina. El CanJiang Ye expresó la importancia de Argentina como socio comercial y la reputación de los productos alimenticios argentinos.

Swap para el BCRA

En paralelo a esto, el Gobierno trabaja en las negociaciones del BCRA para ampliar el giro de swap que vencen en julio próximo.

Bausili estuvo en China junto con Mondino hace 20 días y allí avanzó en el diálogo con las autoridades del Banco Popular chino para ampliar la línea de Swaps. La intención es postergar el vencimiento de pago de u$s 1900 millones que vencen en julio aunque los tiempos son muy acotados.

El ministro de Economía, Luis Caputo busca destrabar inicialmente unos u$s 500 millones para avanzar en la obra de las represas de Santa Cruz. Y quedan otros u$s 1650 millones que no fueron usados.

También logró ratificar que la extensión de swap que se negociaron durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa servirán para incrementar las arcas del BCRA que en 2023 recibió una línea en yuanes equivalente a unos u$s 18.400 millones.

Parte de esos fondos podrían usarse por el Gobierno para el pago de importaciones, deudas con bonistas privados y el FMI.

Bausili junto con Mondino y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que estuvieron en abril pasado con el titular del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, en Beijing mantuvieron estricta reserva respecto de estas negociaciones que ahora llegarían a su punto final.