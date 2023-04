Tras el reclamo del FMI, la moratoria previsional salió con límites: cuántas jubilaciones quieren 'bajar'

Tras el reclamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por la moratoria previsional "imprevista" y el acuerdo para segmentar su alcance, el Gobierno reglamentó la moratoria previsional, el "Plan de Pago de Deuda Previsional" de ANSES, que tiene como objeto el ingreso de aportes para poder alcanzar una jubilación.

El plan, que se aprobó en el Congreso, apunta a unos 800.000 beneficiarios pero el Fondo Monetario reclamó que se limite la cantidad de prestaciones para que accedan sólo los sectores vulnerables. En ese marco, el Gobierno acordó un cruce de información entre ANSES y AFIP, entre otros organismos, para asegurar que accedan a la jubilación los sectores de menores ingresos.

Nueva moratoria para jubilados: las medidas del Gobierno para limitar su alcance tras la presión del FMI



Polémica por 400.000 planes Potenciar Trabajo: el recorte que vaticinó el FMI y la respuesta oficial



El programa tiene un costo fiscal de 0,2% de PBI que este año se cubriría con fondos de la ANSES pero para el próximo año, tal como lo aprobó el Congreso, se plantean un 0,4% del PBI. El objetivo es limitar la cantidad de personas que podrían acceder a la jubilación y los cálculos preliminares apuntan a bajar la cantidad de personas que podrán acceder a 500.000 beneficiarios.

El FMI reclamó que se limite el alcance de la moratoria para jubilados

El FMI reclamó el fin de la superposición de la asistencia en líneas generales, desde planes sociales a pensiones. En la previa a la reglamentación, se limitó el acceso de quienes quieran entrar en la moratoria a la compra de dólar solidario.

Renuncia a pensiones y planes sociales

En ese marco, la reglamentación del plan de pago previsional aclara que para acceder hay que renunciar a las "prestaciones que resulten incompatibles", lo que incluye planes sociales. En los casos de Pensiones No Contributivas, "se aplicará la baja de las mismas en el mismo mes de alta del beneficio solicitado", indica la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Sergio Massa vuelve al FMI: "puente" para las reservas con EEUU y más créditos



El FMI vaticina crecimiento lento por 5 años y tasas altas: alerta por salida de capitales de emergentes



El control de incompatibilidad se realizará con la información de ANSES en sus bases y la que se obtenga de los intercambios de información con AFIP. En el caso de pensiones coparticipadas, se considerará el importe que percibe individualmente la persona titular.

La resolución conjunta señala que para acceder a la moratoria se analizarán los ingresos brutos anuales, el patrimonio del Impuesto sobre los Bienes Personales, tenencia de autos, embarcaciones o aviones, créditos prendarios, gastos y consumos efectuados con tarjetas de crédito y débito.

En la medición del nivel de ingresos se tomarán en cuenta los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación, que no deberá superar el límite vigente para el derecho a la percepción de la asignación familiar hoy establecido en $ 404.062 mensuales.

En términos de patrimonio, se analizará que lo declarado por bienes personales no supere 2,4 veces el importe anualizado del ingreso previsto, así como el valor de los autos -se exceptúa maquinaria agrícola, o embarcaciones, que no pueden superar los 9 metros de eslora, así como aeronaves. Quienes tengan barcos como yates o veleros de gran porte no podrán acceder a la moratoria.

El tercer punto de la 'segmentación' es el nivel de gasto y consumo. En los doce meses previos, los consumos mensuales no podrán superar el 80% del límite para asignación familiar. Se tendrán en cuenta los gastos efectuados con tarjetas de crédito y débito.