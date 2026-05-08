Un adolescente de 15 años ingresó armado a la preparatoria privada Antón Makarenko, en la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México, y asesinó a dos docentes que intentaron frenar el ataque. El hecho ocurrió el 24 de marzo de 2026 y mantuvo en vilo a todo el país. El joven, identificado como Osmer H., fue detenido por las autoridades poco después del ataque, sin que hubiera más víctimas. Minutos antes del crimen, el adolescente publicó en su cuenta de Instagram varias historias en las que aparecía portando un rifle AR-15, arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas pero ampliamente usada por grupos del crimen organizado en México. En una de esas publicaciones escribió: “Hoy es el día”. Antes de las 8 de la mañana, el joven ingresó al plantel sin asistir a clases y abrió fuego de inmediato contra una de las profesoras. Luego siguió a la otra mientras corría para ocultarse. Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía General estatal como María Del Rosario S., de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó que al llegar al lugar los agentes aseguraron un fusil calibre 5,56 con cargador. Las autoridades del plantel aclararon que Osmer H. era un alumno de reciente ingreso, que no había sido expulsado ni presentaba problemas conocidos que pudieran anticipar el ataque, contrario a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales. Según el comunicado institucional, el día del hecho no se presentó a clases: simplemente ingresó al establecimiento y cometió el crimen en la recepción. La escuela expresó su dolor en un comunicado: “Hoy no solo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia”, y describió la situación como un golpe profundo para toda la comunidad educativa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó en marzo este caso como “muy doloroso en varios sentidos” y señaló que todo indica que el adolescente se había preparado con anticipación y que las profesoras eran sus objetivos específicos. Aseguró que su gobierno trabaja en un programa de atención a la salud mental de los jóvenes y pidió que el hecho sea tratado de manera integral, más allá de la sanción al responsable. El episodio se produce en una ciudad y un estado marcados por décadas de violencia del narcotráfico. En noviembre del año pasado, el alcalde de Uruapan fue asesinado a balazos por un menor de edad durante un acto público. Aunque en México los tiroteos entre bandas son frecuentes, los ataques armados en escuelas perpetrados por alumnos son muy poco habituales: solo se registraron dos casos similares previos, en 2017 y 2020, ambos en estados fronterizos del norte del país.