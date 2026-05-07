Un nuevo hecho de violencia escolar generó conmoción en Turquía y volvió a poner el foco sobre la seguridad en centros educativos. El episodio ocurrió en una institución de la provincia de Kahramanmaras, donde una jornada habitual terminó marcada por escenas de desesperación, evacuaciones de emergencia y un amplio operativo policial. Durante las primeras horas posteriores al ataque, las autoridades trabajaron para reconstruir lo sucedido y asistir a estudiantes, docentes y familias afectadas. Las imágenes que comenzaron a circular mostraron el nivel de caos dentro y fuera del establecimiento. El caso también despertó preocupación por el acceso de menores a armas de fuego y por el impacto que episodios de este tipo generan en la comunidad educativa turca. Según informaron autoridades locales, el atacante fue identificado como İsa Aras Mersinli, un estudiante de aproximadamente 14 años que ingresó armado al colegio y abrió fuego dentro de dos aulas. El balance oficial reportó nueve personas fallecidas y trece heridas, entre ellas varios estudiantes y un docente. Además, seis de los heridos fueron reportados en estado grave tras ser trasladados a hospitales de la zona. El ministro del Interior de Turquía confirmó que entre las víctimas mortales se encuentra un profesor y ocho alumnos. También aclaró que, de acuerdo con la investigación preliminar, no se trató de un atentado terrorista sino de un ataque individual. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el adolescente habría llevado armas presuntamente vinculadas a su padre, un expolicía. Tras el hecho, las autoridades informaron la detención del padre mientras avanza la investigación judicial. El episodio ocurrió apenas un día después de otro ataque armado en una escuela secundaria de la provincia de Sanliurfa, donde otro adolescente dejó múltiples heridos. Aunque los tiroteos escolares no son frecuentes en Turquía, ambos casos encendieron alarmas sobre el acceso irregular a armas de fuego y la circulación ilegal dentro del país. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a estudiantes escapando por ventanas y padres llegando desesperados al establecimiento para buscar información sobre sus hijos. El Ministerio de Justicia informó que ya se abrió una investigación oficial para esclarecer cómo el menor accedió al armamento y cuáles fueron las circunstancias previas al ataque.