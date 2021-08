Tenso cruce entre De Mendiguren y Cachanosky: "Hace 40 años que hablás y nunca en tu vida acertaste una"

El economista Roberto Cachanosky y el industrial Juan Ignacio de Mendiguren, Presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), mantuvieron un tenso cruce al aire por sus miradas opuestas respecto a la economía y la política nacional.

En diálogo con TN, todo comenzó cuando el "Vasco" De Mendiguren indicó que disfruta de discutir modelos para superar la crisis económica argentina: "Se sale creciendo, con inclusión. Los modelos que han destruido la producción en la Argentina terminan generando esto ", manifestó.

Ante esto, con Cachanosky presente en el estudio, De Mendiguren -quién llevó sus propios gráficos de datos al programa- fue consultado con picardía si "la pobreza la generaron modelos como el que propone Cachanosky" , a lo que el "Vasco" definió que "un poquito" sí.

Cachanosky no se quedó callado y calificó a su colega de "cararrota" en su propia cara: " L a pobreza la generaron ustedes , hicieron un desparramo de desocupación fenomenal y encima me venís a decir eso. Dale, sacá tus gráficos ", le espetó el director del sitio Economía Para Todos.

De Mendiguren le hizo caso a su par y reveló sus láminas para justificar que en los 25 años de gobiernos peronistas desde la vuelta a la democracia hace 37 años, "el crecimiento promedio fue del 3,2% por año, con la crisis del 2002 y el año pasado de la pandemia", indicó el titular del BICE, y resaltó con dureza: "En los 12 años que gobernó la actual oposición, el promedio de crecimiento fue del 1% , entonces tan mal no le fue al país con los gobiernos peronistas y bastante complicado le fue con los gobiernos que le gustan a Cachanosky ".

Frente a esto, Cachanosky se defendió al destacar: "Yo no estuve en ningún gobierno, él estuvo en todos y me mete a mí. Es cómico realmente". A continuación, para replicar a su par, sacó un billete de mil pesos de su propia billetera para ilustrar la respuesta del Gobierno para "ponerle plata en el bolsillo a la gente": emitir moneda .

"En noviembre del 2019 había 255 millones de billetes de estos, ahora hay 1053 millones de billetes (de mil), es decir, había 6 billetes por cada habitante y ahora hay 23 , le pusieron más plata en el bolsillo a la gente pero, ¿pueden comprar más? ", preguntó Cachanosky, y él mismo se respondió al leer una larga lista de productos de supermercado que antes se podían comprar en mayor cantidad con mil pesos, lo que demuestra la caída en el poder adquisitivo de la gente: "Destrozaron la economía" , subrayó el economista.

"Generaron una inflación que inclusive es superior a la que dejó Macri en noviembre del 2019, está en 51,8% y Macri se fue con el 50% ", indicó Cachanosky sin dejar de caer en chicanas frente a las interrupciones de De Mendiguren: "Para, después hablas, callate un minuto, respirá" , disparó el economista.

A lo que su par le espetó que no lo dejó hablar en ningún momento del programa: " Habíamos quedado en que no ibas a mentir, empezaste a mentir y me pusiste nervioso", se quejó el presidente del BICE.

Cachanosky ignoró estos dichos y continuó: "¿Sabes a que velocidad creció la deuda por mes en el período de Macri que él critica? a u$s 1387 millones mensuales, la deuda de Alberto Fernández desde que llegó hace 19 meses está creciendo a u$s 2243 millones por mes ", explicó el economista luego de aclarar que no se considera macrista.

Ante esto, De Mendiguren explotó: "Pesos, decí pesos" , le espetó a su colega, a lo que este manifestó que "no, son dólares, ¿Quién conoce al peso?" .

Cuando De Mendiguren tuvo la oportunidad de replicarle a Cachanosky, este utilizó una serie de gráficos con datos económicos para retrucar lo dicho por su par. Con esta información, el economista indicó que durante el gobierno de Macri hubo devaluaciones que alcanzaron "el 500% con una tasa de interés del 80" , a lo que agregó que el ex presidente "tuvo la inflación más alta desde la hiperinflación de 1989, con 53,8% en el 2019" . Además, se refirió a la caída del salario real y al saldo comercial de bienes y servicios.

"Tuvieron el mayor déficit de cuenta corrientes anual en la historia argentina en 2017 con u$s 30.000 millones y en el 2018 fue el segundo mayor récord de la historia con u$s 27.000 millones que financiaron con deuda y con el Fondo Monetario Internacional", finalizó De Mendiguren luego de su extenso análisis de datos.

"Le pusieron un montón de billetes en el bolsillo a la gente y compran cada vez menos, ¿o me van a decir ahora que la gente con mil pesos puede comprar más que antes? ", respondió Cachanosky, oportunidad que aprovechó para diferenciarse de Mauricio Macri, quien considera que " cometió groseros errores desde el punto de vista económico".

Sin embargo, Cachanosky consideró que el punto principal a tener en cuenta en el debate es, según él, que el actual Gobierno " superó la tasa de inflación con un 3,1% mensual en promedio y está batiendo récords de endeudamiento y de inflación ".

En este momento, Cachanosky continuó explicando una serie de indicadores para justificar su postura y manifestó: "En 7 meses (el Gobierno) se comió el 29% de inflación que iba a tener en el año y además de eso el salario real cayó" .

Luego de que De Mendiguren le contestara con más datos plasmados en sus propias láminas, el director de Economía Para Todos recalentó el debate al espetar: "Vasco pará, estás tirando tantos números. Pasaste de un billón de pesos de deuda del Banco Central a 4 billones de pesos, no podes comparar. No uses más los números para hacer el ridículo, callate, no digas más números , hablá de otra cosa", disparó Cachanosky.

Ante esto, el titular del BICE mostró su enojo y también se volcó a descalificar a su par: "Ridículo sos vos que hace 40 años que hablás y nunca en tu vida acertaste una" , proclamó con dureza, frente a lo que Cachanosky respondió irónico: "Lo bueno es que hace 40 años que me venís escuchando, me parece bien, en algún momento vas a aprender " .

Luego de este momento de tensión, Cachanosky analizó una serie de consecuencias que él considera que pueden acarrear las decisiones económicas de Alberto Fernández y su equipo y advirtió: "Que sepa la gente que después de las elecciones lo van a embocar con las tarifas de los servicios públicos y con el tipo de cambio . No tengan ninguna duda. Les van a hacer meter el papelito ahora y después los van a destrozar "