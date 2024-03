Tensión por Malvinas: qué es el "área marítima protegida" que generó un nuevo conflicto con el Reino Unido

Las Islas Malvinas volvieron al centro de la escena diplomática argentina luego de la decisión que tomó el Reino Unido de extender su control sobre zonas marítimas de las Islas Georgias y Sandwich del Sur, donde prohibieron la navegación y la pesca.

Las llamadas "no takes zones", las cuales funcionan con control británico para "protección de la fauna marina" y donde no se permiten barcos pesqueros, fueron extendidas esta semana desde Londres de manera inconsulta y generó el repudio de diversas organizaciones argentinas.

"El Comisionado de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur ha anunciado planes para ampliar la extensión espacial de las zonas de no pesca en el Área Marina Protegida (MPA) de la SGSSI (por las islas), aumentando su área de 283.000 km2 a 449.000 km2", sostuvieron en un comunicado.

Esta nueva medida llega luego de que David Cameron, canciller británico, visitara las islas en las últimas semanas y se expresara en favor de que sigan bajo control de Inglaterra, lo que generó cortocircuitos con su par argentina, Diana Mondino.

Nuevo conflicto por Malvinas

La funcionaria nacional le expresó a Cameron malestar por recientes declaraciones sobre las islas y reiteró "los derechos de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas además de reiterar la disposición del país a resolver la disputa de conformidad con el mandato de la comunidad internacional".

El anuncio británico sostiene que esta determinación "prohíbe la pesca en los hábitats más biodiversos y potencialmente vulnerables, así como cubrir las regiones identificadas por los expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como Áreas de Mamíferos Marinos Importantes (IMMA)".

Desde el bloque de Diputados de Unión por la Patria le reclamaron mayor acción a Mondino ante esta postura británica e intentarán que la ministra acuda a la Cámara para ser interrogada. "No hubo quejas, no hubo comunicado de repudio, no hubo protestas ante foros internacionales", consideraron.