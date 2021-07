Tarjeta Alimentar de ANSeS: cómo saber si me corresponde, requisitos y montos a cobrar en agosto

Con una pandemia instalada hace casi dos años, sin el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni el bono de $15.000 --que fue entregado para acompañar a las familias argentinas que atraviesan un momento económico difícil-- los planes sociales que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) toman cada vez más importancia.

Como la Tarjeta Alimentar es una de las políticas complementarias centradas en solucionar la gran problemática del hambre, es por eso que de manera mensual le entregan un monto de dinero a los titulares que está destinado exclusivamente a la compra de alimentos .

DE QUÉ SE TRATA LA TARJETA ALIMENTAR

Según la información que brinda la página oficial, se trata de una política complementaria que es parte del Plan Argentina Contra el Hambre ya que de manera mensual entregan montos de dinero desde $6000 hasta $12.000 a distintas familias que se encuentran en una situación económica vulnerable.

El dinero puede ser gastado únicamente en comida, es por eso que no se puede extraer efectivo de la misma. El objetivo principal es "promover el acceso a los alimentos sanos, aumentar los ingresos de las familias y generar más trabajo".

PARA QUIÉN ES LA TARJETA ALIMENTAR

A diferencia de otros planes, la Tarjeta Alimentar tiene una implementación automática para titulares de programas sociales . Esto quiere decir que los beneficiarios no tienen que hacer ningún tipo de trámite para poder ser parte de la misma ya que es suficiente con los datos que ya hay en el organismo que dirige Fernanda Raverta (ANSeS).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo/a con hijos/as de hasta 14 años inclusive.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Quienes cobren Asignación Universal por Hijo/a por una persona con discapacidad sin límite de edad.

Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas.

CÓMO SABER SI ME CORRESPONDE LA TARJETA ALIMENTAR

Si una persona es titular de uno de los programas sociales mencionados anteriormente y desea saber si le corresponde el monto de dinero otorgado por Tarjeta Alimentar debe esperar a que ANSeS lo notifique mediante un mensaje de texto o una llamada telefónica al número que el titular dejó registrado por el plan que recibe.

De todas formas, quienes busquen saber con mayor precisión, el organismo dejó en su página el número del centro de informes del ministerio: 0800-222-3294.

CUÁNTO DINERO SE COBRA POR TARJETA ALIMENTAR

Para los titulares de la Asignación por Embarazo el monto total es de $6000 mensuales.

mensuales. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por un hijo también van a recibir $6000 por mes.

por mes. Quienes tengan dos hijos el monto total por Tarjeta Alimentar queda en $9000

Quienes tengan 3 hijos o más el total es de $12.000 .

. Para los titulares de Pensiones No Contributivas con 7 hijos o más también van a recibir $12.000 por mes. Este grupo fue el último que ingresó en Tarjeta Alimentar y fue confirmado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Es importante aclarar que los saldos que se recargan de manera mensual en la tarjeta no son acumulables , es decir, si la persona no gastó todo el dinero que se le dio en un mes lo va a perder ya que no se puede ahorrar .

CUÁNDO COBRO AGOSTO 2021

Para quienes tengan el plástico a disposición, como todos los meses, van a cobrar el tercer viernes del mes . En el caso de agosto cae el viernes 20 de agosto .

QUÉ SE PUEDE COMPRAR CON LA TARJETA ALIMENTAR

Como mencionamos anteriormente, solo se puede comprar alimentos con la misma, no se puede comprar bebidas alcohólicas y no se puede sacar efectivo .

Si el beneficiario compra alguno de los productos que están dentro de la lista de prohibidos por parte del Ministerio de Desarrollo Social se puede llegar a bloquear la tarjeta.

QUÉ HAGO SI PERDÍ O ME ROBARON LA TARJETA ALIMENTAR



En caso de pérdida o robo de la Tarjeta Alimentar el titular se debe comunicar de manera inmediata con el banco en el que tiene registrada su cuenta para pedir la reposición.