Por orden de Kicillof, Katopodis fue a la audiencia pública por el gas: los planteos contra la suba

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, debutó en representación de Buenos Aires en la pelea por la suba de tarifas del gas que habilitó el Presidente Javier Milei. Ya lo había hecho entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri y como intendente de San Martín, y ahora lidera la oposición al nuevo cuadro tarifario en nombre de Axel Kicillof y, dijo, "de 17 millones de bonaerenses".

"Por indicación del gobernador, vamos a participar de esta audiencia pública que va a determinar los incrementos en la tarifa de gas (...) por supuesto, manifestando un rechazo muy claro a incrementos que claramente son abusivos", apuntó el funcionario al mismo tiempo que indicó que la provincia de Buenos Aires no sólo rechaza la posibilidad de actualización mensual sino que además exigirá la presentación de un plan de inversión y de la estructura de costos que justifiquen el pedido de suba por parte de las empresas.

"Ya le dimos tarifas al macrismo, ya dolarizaron y todo funcionó igual", criticó el ministro al mismo tiempo que pidió por la calidad del servicio y defendió el rol del Estado en la planificación de obras que "el mercado no va a regular". "Queremos saber adónde va a ir la plata, de qué manera se van a invertir esos recursos" consultó en tono de cuestionamiento al participar de la audiencia pública virtual por la suba del gas.

En el debate sentó la posición contraria del gobierno de Buenos Aires y en una conferencia de prensa previa calificó de "abusivos" y "confiscatorios" los ajustes que rondarían entre 350 y 700% y que se aplicarían en forma mensual. Dijo que va a " golpear un bolsillo ya bastante dañado en estas semanas con las medidas que el gobierno nacional viene tomando ".

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de Buenos Aires, reclamó contra la suba de la tarifa del gas

"Es inadmisible que en la Argentina alguien tenga cara para pedir, en un contexto en el que tenemos la caída del salario real más importante de los últimos años y de la caída del consumo que solo podemos retrotraer al momento de la pandemia, un incremento de hasta el 700% en distribución y transporte de gas . No solo el incremento de la tarifa sino la forma: nos vienen a plantear sin ponerse colorados que ese ajuste tiene que ser mes a mes", cuestionó el ministro.

En un discurso de diez minutos agregó que "este no es el camino, el camino es que las inversiones las haga el sector privado a riesgo suyo, que haya una tarifa social garantizada, que podamos garantizar la zona fría como política de Estado".

En otra parte de su alocución señaló que "hacen las cuentas al revés. Aumentan tarifas, prepagas, servicios y bajan salarios y jubilaciones". "Hay una realidad que está golpeando sector por sector, en la economía real", subrayó Katopodis que enumeró los distintos aumentos del último mes: prepagas, nafta, tarifas, canasta básica. " No hay resto para semejante sacrificio, para que esta crisis se reparta en forma desigual ", destacó el funcionario. tarifas justas y proporcionales al ingreso de cada uno



Convocatoria al foro bonaerense

Previo a la audiencia convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en la que se discute a cuánto ascenderá el incremento del servicio que proponen distribuidoras y transportadoras, el ministro convocó a los miembros del Foro Bonaerense de Servicios Públicos "para trabajar juntos, visibilizar y representar a nuestras PyMEs, clubes de barrio, entidades y trabajadores que están sufriendo estos incrementos abusivos".

" El Gobierno Nacional quiere incrementar las tarifas de gas entre un 350% y un 700% que significa sacarle la plata de los bolsillos a los usuarios y usuarias para ponérselo a las empresas, igual que como lo hizo el macrismo ", alertó Katopodis que durante el gobierno de Cambiemos participó activamente de cuatro audiencias también en contra de la suba de tarifas y en representación de clubes y pymes.

En el marco de la Audiencia Pública del Gas y por mandato del gobernador @Kicillofok, convocamos en el @MInfraPBA al Foro Bonaerense de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires para trabajar juntos, visibilizar y representar a nuestras PyMEs, clubes de barrio, entidades... pic.twitter.com/ueFMck79vC — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) January 8, 2024

De todos modos, Katopodis intentó suavizar su perfil opositor, como lo hace incluso Kicillof y aseguró que su idea no es "ponerle el palo en la rueda a nadie". Sin embargo, reclamó que " el gobierno nacional escuche, que entienda que este no es el camino, que esta película ya la vimos, que sabemos qué le pasa a una pyme o a un comerciante cuando cae el consumo, le aumenta la luz, el gas, el agua... quiebran y eso es lo que necesitamos que no ocurra, eso ya salió mal, este no es el único camino".

El Foro Bonaerense de los Servicios Públicos está compuesto por el encuentro de organizaciones sindicales, defensa de los usuarios y consumidores, especializadas en la materia energética y sanitaria, organizaciones no gubernamentales en general, especialistas, académicos y autoridades gubernamentales.