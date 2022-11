Swap con China y promesas del FMI: punto por punto, qué logró el Gobierno en el G20

El logro más concreto que se llevó Alberto Fernández de su viaje al G20 en Indonesia surgió de la bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. Junto a Sergio Massa, obtuvo el compromiso chino respecto a la ampliación del uso del swap entre países.

Ese acuerdo de monedas con el Banco Popular Chino asciende a u$s 18 millones . Pero no son fondos que se puedan contar dentro de las (menguadas) reservas del BCRA. En adelante, u$s 5.000 millones de ese monto se contabilizarán como reservas. Y, por lo tanto, se podrán utilizar libremente hasta julio de 2023, ya sea para frenar una corrida cambiaria, para el comercio internacional o pagar importaciones.



"Lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado al Gobierno chino a que Argentina disponga libremente de 25 mil millones de yuanes, que significan u$s 5.000 millones. Es una gran noticia. El presidente Xi me explicó que era una excepción absoluta que hace China para con Argentina y así lo tomamos", afirmó Alberto Fernández ante El Cronista y otros medios en el Hotel Meliá de Bali.

Alberto Fernández viajó al G20 y volvió con un acuerdo "excepcional" con China, como le aclaró Xi Jinping

Lo comentó por la noche de un día frenético: en la mañana del martes sufrió una descompensación que obligó a que fuera asistido por un cuadro de gastritis erosiva hemorrágica; por la tarde se reunió con Xi. La cita con el líder chino, quien fue recientemente reelecto como secretario general del Partido Comunista de su país, duró poco más de 20 minutos.

Los únicos autorizados para hablar eran los presidentes. Pero tanto Massa como Cafiero le pasaron papeles a Fernández con información relevante. Según supo El Cronista, Xi Jinping anotó los planteos que enumeró Fernández. Y al momento de responder primero destacó los lazos diplomáticos entre Argentina y la República China, una relación que lleva más de 50 años.

"Cuando empezó con el valor de la amistad entre países, ahí estuvo seguro de que nos iba a rechazar el pedido de ampliar el swap", confió uno de los funcionarios que fue testigo del cara a cara. "Pero ellos son así de formales. Después vino el sí y respiramos aliviados", remató el albertista.

¿desde cuándo la Argentina podrá disponer de los u$s 5.000 millones de china?

Cerca de Massa aseguraron a El Cronista que será en estos días, tal vez mañana. Lo cierto es que una vez que se concrete la ampliación del uso del swap, el Gobierno tendrá más espalda financiera para evitar una devaluación brusca.

¿Cómo se explica el gesto de China hacia la Argentina? O dicho más crudamente: ¿qué gana Xi Jinping haciendo una excepción favorable hacia el Gobierno de Fernández? Por un lado eran reclamos que acumulaban más de un año. Y a su vez Argentina había tenido un guiño hacia China en febrero pasado, al ingresar a la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta. Con ese proyecto Beijing busca consolidar y expandir su peso económico y político por el mundo, en el contexto de rivalidad que arrastra con los Estados Unidos.

Además del tironeo por el Swap, otro punto problemático en la relación con el Gobierno de Xi Jinping es la demora en el envío de fondos para destrabar definitivamente la construcción de las represas de Santa Cruz Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

En el Gobierno aseguran que China adeuda un giro de 1.000 millones de dólares, mientras que el tesoro argentino puso 223 para no frenar las obras. Así evitó poner en riesgo los más de 4 mil puestos de trabajo involucrados en la construcción de las represas. Es decir, que ahora El Gobierno espera un desembolso y un reembolso que en total suman 1.223 millones de dólares.

Eso fue parte de los planteos que Fernández y Massa le hicieron a Xi Jinping en el encuentro realizado en una sala del Hotel Mulia. El Presidente chino dio una respuesta positiva. Y cerca de Massa aseguran que 500 millones de dólares ya fueron disparados hacia la Argentina, desde el Banco de Exportación e Importación de China (EximBank): los 233 que había puesto el Gobierno, más 277 a cuenta de los 1.000 millones pendientes.

La otra noticia positiva para el Gobierno provino desde el FMI. Pero la de Kristalina Georgieva fue una promesa más difusa que la realizada el día anterior por Xi Jinping. El mano a mano con Georgieva fue el miércoles a la tarde en el Meliá de Bali, pocos minutos antes de partir rumbo a Madrid. Estuvieron Fernández, Massa, Cafiero y Jorge Arguello.

La prioridad del Gobierno era instalar el tema de los costos que genera la guerra para los países del hemisferio sur. Se trata de un reclamo que Fernández viene repitiendo en los últimos meses.

El Gobierno calcula en 5 mil millones de dólares el "precio" de la invasión rusa. "Son 5 mil millones que debimos pagar de más como consecuencia del costo de la energía, como consecuencia del costo de los fertilizantes, como consecuencia del costo de los alimentos", detalló el Presidente en la entrevista que dio el sábado por la tarde en la embajada argentina en París.

Massa le dejó a Georgieva un informe detallado sobre el inventario de esos 5 mil millones. El Fondo Monetario, en cambio, calcula ese monto en 3.400 millones. Y la directora del FMI se comprometió a tratarlo en el board en diciembre y a discutirlo con el propio ministro de Economía argentino en Washington. El Gobierno pretende que esa pérdida económica se compense con una flexibilización de las metas pautadas con el Fondo para el 2023.

Otra de las demandas de la Argentina a Georgieva es que se revisen las tasas de sobrecargo que paga la Argentina por su abultada deuda. Cerca de Massa calculan ese costo en 1.000 millones de dólares al año. A la pasada el tigrense se quejó ante Georgieva por la tasa de interés que el país le paga al FMI: 6,6%, contra el 5% que cobra el Banco Mundial, el 3,9% del Club de París y el 2,9% del BID.