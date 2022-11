China reactiva el crédito y le da aire a dos obras clave para la Argentina

La empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) dio un nuevo paso para que los bancos de China reactiven los desembolsos del préstamo para la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz.

El presidente de la empresa, Agustín Gerez, junto a representantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integran Electroingeniería, Gezhouba e Hidrocuyo, suscribieron una adenda al contrato de financiamiento .

Argentina y China avanzan para destrabar los fondos de las represas

Se reactiva el crédito para las represas chinas en Argentina

De esta manera, "se finalizan los pasos necesarios para que el reembolso financiero por parte de los bancos de la República Popular China se concrete en los próximos días y se reactive así el financiamiento de la obra en su conjunto", comunicó Enarsa.

El complejo hidroeléctrico, ubicado en la provincia de Santa Cruz, tendrá una potencia instalada de 1310 megavatios (MW) y permitirá un ahorro anual de unos 1500 millones de dólares en importaciones de combustibles líquidos , según se estima con los precios de hoy. Su inauguración está prevista entre el primer trimestre de 2024 y mediados de 2027.

China desembolsó entre 2014 y 2021 un total de u$s 1350 millones sobre los u$s 4714 millones previstos . Como el contrato de financiamiento caducó, no giró más fondos y el Tesoro de Argentina se tuvo que hacer cargo de unos u$s 280 millones para continuar las obras. Ese dinero será reembolsado, señalan las fuentes.

La negociación estuvo parada desde el año pasado en otro de los capítulos de la interna del Frente de Todos, porque las relaciones internacionales las llevaba Gustavo Beliz. Cuando asumió Sergio Massa como ministro de Economía se hizo cargo de ese área y delegó en Marco Lavagna las negociaciones.