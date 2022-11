Dólar al rojo vivo: el BCRA vendió más y ya se desprendió de u$s 900 millones en el mes

El Banco Central sigue vendiendo dólares de sus reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios. La entidad obtuvo este martes otro saldo negativo por su intervención, en una rueda en la que repuntaron todos los tipos de cambio, tanto el oficial como los paralelos.

La autoridad monetaria terminó la jornada con un resultado de negativo de alrededor de u$s 48 millones tras su intervención cambiaria, con lo cual las ventas netas acumuladas ascienden a casi u$s 150 millones en lo que va de la semana y alrededor de u$s 910 millones en el mes.

Dólar tarjeta: AFIP hizo un cambio clave y eliminó el recargo del 35% para consumos en un destino





A la vez, el Central convalidó un incremento de 34 centavos el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó a $ 162,12, mientras el minorista aumentó a $ 168,50 en las pantallas de Banco Nación y $ 169,17 en el promedio de las entidades financieras del país.

REPUNTÓ EL DÓLAR BLUE



El dólar blue sube con fuerza este martes. Con un repute de $ 8, la cotización de la moneda estadounidense en el mercado oficial acelera la tendencia alcista para ubicarse nuevamente por encima de los $ 300, mientas los dólares financieros registran subas del 2 por ciento.

El analista financiero Christian Buteler indicó que este repute de las dólares paralelos puede estar vinculado a una mayor demanda por parte de los turistas que están por viajar al Mundial de Fútbol en Qatar, ya que muchos prefieren optar por estas cotizaciones porque aún están por debajo del precio del "dólar tarjeta".



Con este incremento de $ 8 en el mercado informal, la cotización del dólar blue pasa a ubicarse este martes a $ 298 para la compra y $ 302 para la venta. A la vez, amplía la brecha a más de 86% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 78% en relación al promedio del minorista.

Asimismo, las cotizaciones financieras del dólar aceleran las subas. El MEP a través del bono GD30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el Cedear "KO" registran avances de alrededor del 2% para ubicarse por encima de los $ 306 y $ 317, respectivamente.