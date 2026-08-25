El producto tiene un precio inferior a $150.000 y ya llama la atención por su formato compacto.

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Tiendas D1 vuelve a renovar su oferta de electrodomésticos con una alternativa que puede convertirse en una de las más buscadas por quienes disfrutan preparar comidas rápidas en casa. Se trata del Horno Eléctrico Para Pizza Cocuk X1, un equipo de formato compacto que aparece en el catálogo de la cadena con un precio de $149.990.

El producto, identificado con el PLU 12003217, está pensado especialmente para la preparación de pizzas y cuenta con un diseño práctico que permite incorporarlo a diferentes espacios de la cocina. Su valor lo ubica por debajo de la barrera de los $150.000, un detalle que puede resultar atractivo para quienes buscan un electrodoméstico sin realizar un desembolso elevado.

¿Cuánto cuesta el horno eléctrico para pizza de Tiendas D1?

El Horno Eléctrico Para Pizza Cocuk X1 tiene un precio publicado de $149.990 en Tiendas D1. La referencia corresponde a una unidad, por lo que el valor por producto también es de $149.990.

De esta manera, el electrodoméstico queda apenas por debajo de los $150.000 y se presenta como una alternativa económica dentro de la categoría de pequeños aparatos para la cocina.

El producto figura con el PLU 12003217, un dato útil para quienes quieran identificar la referencia al momento de consultar por su disponibilidad en los establecimientos de Tiendas D1.

¿Qué producto nuevo ofrece Tiendas D1 para preparar pizza?

La novedad es el Horno Eléctrico Para Pizza Cocuk X1, un aparato diseñado específicamente para cocinar este tipo de preparación.

Su formato se diferencia de los hornos eléctricos tradicionales de mayor tamaño. En lugar de ocupar un espacio considerable en la cocina, presenta una estructura compacta y de forma redondeada, con una tapa superior que permite acceder al área destinada a la preparación.

El equipo también incorpora indicadores en la parte superior y un diseño en tonos rojos, características que le dan una apariencia diferente frente a otros electrodomésticos convencionales.

¿El horno de Tiendas D1 sirve para cocinar pizza en casa?

Sí. La referencia comercial del producto indica que se trata de un horno eléctrico para pizza, por lo que está orientado a quienes quieren preparar este plato en casa de una manera práctica.

La principal ventaja de este tipo de electrodomésticos es que permite contar con un equipo destinado a una preparación específica sin tener que utilizar un horno grande de cocina. Esto puede resultar conveniente para apartamentos, cocinas pequeñas o para quienes buscan una alternativa sencilla para preparar pizza.