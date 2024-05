Superávit en energía: los dólares que sumó el sector y la caída de importaciones

Las exportaciones en el primer trimestre del sector energético crecieron un 11,8% y alcanzaron los u$s 2.289 millones, mientras que la balanza energética alcanzó un superávit de u$s 1.670 millones. En el mismo período, las importaciones tuvieron un desplome del 67% y totalizaron los u$s 619 millones.

En el tercer mes del año, y según el informe mensual de la consultora Economía y Energía, las exportaciones de energía subieron un 19%, mientras que las importaciones cayeron un 77%. Así, la balanza energética acumula su octavo mes consecutivo de superávit.

Estos resultados se conocen en plena discusión en comisiones del Senado del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, incluido en la Ley Bases, y tras el rechazo de las generadoras de energía y las petroleras del bono ofrecido por el Gobierno para saldar las deudas de Cammesa con las empresas.

El crecimiento de las exportaciones se explica por las ventas de petróleo, que aumentaron en u$s 352 millones, un 44,7% más, mientras que las de gas natural cayeron en u$s 95 millones, equivalente a un 32,4%.

La caída de las importaciones se explicó en gran parte por la menor demanda de naftas, que se contrajeron un 67,8%, y de gasoil, que recortaron un 86,6%.



Qué pasó con las ventas de petróleo

En el caso del petróleo crudo, las exportaciones en el primer trimestre subieron un 37% interanual medido en volúmen, explicado centralmente por el aumento de las ventas desde la Cuenca Neuquina, que subieron un 51% contra el mismo período del año anterior, mientras que las del Golfo San Jorge aumentaron en un 27%. Así, la Cuenca Neuquina en el primer trimestre del año representó el 72% de las exportaciones de crudo.

Caída de las importaciones de gas

Las importaciones de gas natural alcanzaron su mínimo al menos desde enero de 2019 a raíz de los desplomes en las compras de GNL y, en particular, por las menores compras a Bolivia, que perdieron un 31%. Este descenso se da en medio de la caída de la producción del país vecino que, según confirma el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, se ubica actualmente en 40 millones de metros cúbicos día, lejos de los 59,6 millones alcanzados durante su pico en 2014.

Durante el primer trimestre del año las exportaciones de gas natural alcanzaron los 9 MMm3/d, valor similar al alcanzado en el mismo período del año 2023. En marzo se registró el valor exportado más alto de la última década.

Las importaciones de energía eléctrica en el primer trimestre se desplomaron un 79%, en especial por la caída de las compras a Brasil (-87%). En el sentido contrario, las exportaciones subieron un 324%. Si bien las compras de energía eléctrica sufrieron un recorte significativo, aún se mantienen por encima de las exportaciones.

Según detallaron desde la consultora, la tendencia expansiva de la producción hidrocarburífera en los últimos años explicó el aumento de los volúmenes exportados.

Entre 2020 y 2023, las exportaciones de petróleo aumentaron un 55% mientras que la producción lo hizo en un 31%. En el caso del gas, la producción en el mismo período subió un 7% y las exportaciones un 23%. El rol de la producción no convencional fue central en este proceso y al día de hoy representa más del 50% de la producción doméstica.