SUAF: ANSES paga desde hoy un bono extra a titulares con complemento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó el calendario de pagos febrero 2022 desde el pasado martes 1. Esta semana comienzan las nuevas fechas de pago para varios programas sociales, entre ellos, el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Además, el día de hoy (lunes 7 de febrero) también se dará el cuarto pago del Complemento para el Salario Familiar con montos actualizados que les corresponde a dicho grupo.

Se trata de un refuerzo económico que otorga el organismo previsional, que dirige en la actualidad Fernanda Raverta, a millones de beneficiarios desde el pasado octubre.

COMPLEMENTO ANSES: QUIÉNES PUEDEN ACCEDER

Esta asistencia económica se le paga a los trabajadoras y trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijas y/o hijos a cargo con ingresos familiares de hasta $ 128.997 y que estén englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Es decir, quienes no pertenecen a ninguno de los grupos mencionados o no cumplen con el máximo ingreso, no podrán cobrarlo.

CALENDARIO FEBRERO 2022 ANSES: COMPLEMENTO SUAF

DNI terminados en 0: 7 de febrero

DNI terminados en 1: 8 de febrero

DNI terminados en 2: 9 de febrero

DNI terminados en 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4: 11 de febrero

DNI terminados en 5: 14 de febrero

DNI terminados en 6: 15 de febrero

DNI terminados en 7: 16 de febrero

DNI terminados en 8: 17 de febrero

DNI terminados en 9: 18 de febrero

COMPLEMENTO SUAF: MONTOS

El valor del Complemento no es igual para todos debido a que el mismo depende de los ingresos y de las categorías, quedarán de la siguiente manera: