¿Termina el viento de cola? Cayó la soja hoy en Chicago y se acerca a los u$s 500 por tonelada

Si bien el precio de la soja después de alcanzar los casi 600 dólares por tonelada en mayo se mantuvo con volatilidad en torno a los u$s 540 y u$s 520 -y estaba todo dado para que continúe en altos valores- terminó hoy la rueda de negocios con pérdidas en torno al 1,5% en la Bolsa de Chicago, lo que representó un retroceso de más de u$s 9, hasta que se ubicó en 511,77 dólares por tonelada.

La jornada en el principal punto de referencia mundial para el valor de las materias primas agrícolas también dejó bajas para el maíz. Los futuros cayeron un 1,47% y cerraron a 216,72 dólares la tonelada. El trigo, en tanto, se cotizó con bajas del 0,68% y terminó con un valor por tonelada de 266,21 dólares en los contratos futuros con entrega en septiembre.

La razón de la caída fue el clima . Después de un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se supo que mejoraron las condiciones climáticas de los cultivos. A eso se sumó el avance de la variante Delta que generó temor en los operadores por posibles desaceleraciones de demanda en países claves como China.

"La baja puede explicarse porque no hay tanto miedo por el efecto del clima en la producción , y además, puede ser que haya un poco de efecto por la variante Delta que está pegando en Estados Unidos y China, cuando se creía que estábamos saliendo de la pandemia", explicó David Miazzo, economista jefe de FADA, a El Cronista.

La posición que vence en agosto de soja fue la que registró una menor caída de u$s 9,74, pero si se observan las posiciones que le siguen las caídas fueron superiores a los 10 dólares. Por ejemplo, al de septiembre bajó 2,39%, lo que significan u$s 11,94 y concluyó la jornada en u$s 486,39 la tonelada.

"Gran parte de la corrección de precios tiene que ver con el clima en Estados Unidos. Agosto es un mes crítico para la soja en el país y en este momento se espera un clima más templado con más lluvias lo que significa un alivio importante", explicó la economista y jefa de estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) Emilce Terré.

En esta línea, el mercado suele estar atento a los cultivos en condiciones 'Buenas o Excelentes' y el USDA informó el lunes que los cultivos de soja en condiciones Excelentes alcanzan el 60% en Estados Unidos , cuando la semana anterior era el 58% y los operadores esperaban que se deterioren aun más.

El precio de la soja continúa en buenos niveles en términos históricos y se ubica un 50% por encima de los valores del año pasado.

Menor margen para la soja:

Desde que comenzó el viento de cola a la soja argentina le costó aprovechar los saltos de precios generados por las condiciones climáticas estadounidenses. Por la brecha entre el precio que se paga en Estados Unidos y el que reciben los productores en nuestro país por el costo de fletes, retenciones y el sobre costo que significa la histórica bajante del Paraná, se espera una pérdida de la presencia de la soja en el total de hectáreas sembradas.

Desde la BCR señalan que si se comparan los márgenes de producción en Argentina para los diferentes cultivos, el maíz ocupa el primer puesto. Mientras con los maices se pueden conseguir rendimientos de 100 y 120 quintales por hectárea, la soja tiene un techo de 45 y 52 quintales por hectárea.

A eso se suma la presión fiscal. "El principal punto son las retenciones: la de soja casi triplica a la de maíz. Sumados a los impuestos posteriores, posicionan al sistema agrícola en una actividad de alto riesgo, en especial para el pequeño productor", concluyeron.