Efecto SIRA: por el cepo a las importaciones, Argentina recuperó un superávit

Por el cepo recargado a las importaciones, tras la entrada en vigencia del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), la Argentina volvió a tener un leve superávit comercial con Brasil, su principal socio .

El saldo de comercio exterior bilateral volvió a ser positivo para la Argentina en noviembre, algo que no sucedía desde diciembre de 2021 . En rigor, luego de diez meses consecutivos de déficit de 232 millones de dólares por mes en promedio), noviembre presentó un saldo positivo con Brasil de u$s 57 millones, relevó la consultora Abeceb.

"Sin embargo, es importante destacar que el superávit se redujo notablemente en relación con el de igual mes del año pasado (-81,6% interanual), cuando había alcanzado los u$s 307 millones", agregan.

No obstante eso, vale observar que hubo una notable desaceleración evidenciada en el crecimiento de las importaciones, que logró compensar la caída de las exportaciones. "En rigor, las importaciones crecieron 13,9% y alcanzaron los u$s 1193 millones, mientras que las exportaciones cayeron 7,8% y totalizaron los u$s 1249 millones", informó la firma creada por Dante Sica.

Con todo, Argentina mantiene un déficit comercial con Brasil acumulado hasta noviembre 2022 por 2238 millones de dólares, mientras que en los primeros once meses de 2021 el saldo era negativo en u$s 26 millones.

Las importaciones desde el país vecino crecieron 33,7% en lo que va del año y las exportaciones treparon 13,1% en este período.

"Luego del superávit excepcional de 2021, este año se encamina a cerrar con un déficit comercial bilateral en torno a los u$s 2400 millones para la Argentina. De todas formas, vale destacar que este aún se encuentra casi un 30% debajo del promedio de u$s 3500 millones entre 2004 y 2018", analizaron en Abeceb.