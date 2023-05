Luego de la decisión de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, de no participar de las boletas del Frente de Todos en las próximas elecciones, el Presidente, Alberto Fernández, participó de un evento del Banco Nación acompañado por uno de los posibles candidatos de la coalición oficialista.

Fernández eligió cargar contra la oposición en vez de referirse a la interna del FdT y apuntó tanto contra Juntos por el Cambio como contra Javier Milei, figura principal también del último discurso de Cristina Kirchner en La Plata y con el que hoy elige rivalizar el Gobierno.

Con el jefe de Gabinete y su delfín de cara a las elecciones, Agustín Rossi, el Presidente sostuvo que "los que se muestran como antisistema son los que más quieren profundizarlo" en un claro mensaje al candidato liberal por su referencia a "quienes quieren dinamitar el Banco Central".

Sin referencias a Cristina, Alberto Fernández cargó contra Milei: "Los antisistema en realidad quieren profundizarlo"

Esta aparición es la primera que realiza Alberto luego de la decisión de su compañera de fórmula, al igual que él, de no participar en las próximas elecciones como candidata con la confirmación mediante una carta que se publicó ayer por la tarde.

El Presidente volvió a resaltar su presidencia como la que atravesó la pandemia, la guerra de Ucrania y la sequía este año, pero además aseguró que se recordará porque se va "con lo que vino" y "ningún primo o hermano se hizo millonario en este tiempo".

Las palabras de Alberto tras la decisión de Cristina

También opinó que "si bien hay mucha gente que hoy no llega a fin de mes, antes no tenía trabajo, y también mucha gente que hoy está en la informalidad y la changa no le alcanza, antes tampoco tenía trabajo" al afirmar que se "bajó el desempleo a la mitad", pero reconocer los problemas económicos de su gestión.

Del evento participó la presidenta del Banco Nación y exministra, Silvina Batakis, el secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren y el mencionado jefe de Gabinete y aspirante a la presidencia por el albertismo, Agustín Rossi.

Alberto reconoció el trabajo de Batakis y la quiso diferenciar de la gestión durante el gobierno de Mauricio Macri al afirmar que se entregaron "préstamos para la producción" además de resaltar el trabajo durante la pandemia del BNA para sostener a las industrias.